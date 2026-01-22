Deepin Linux 25.0.10 est désormais disponible. Le système a bénéficié de modifications importantes.

Quelques mois après la sortie de la version 25, les développeurs de Deepin ont publié une mise à jour portant la référence 25.0.10. Cette version se concentre principalement sur la correction de bugs, l'amélioration du logiciel et le développement d'outils système. La nouvelle version est basée sur le noyau Linux 6.12 et a été préparée comme une mise à jour stable pour les utilisateurs actuels, mais aussi comme une image ISO pour une nouvelle installation. L'un des changements les plus importants concerne l'interface d'installation, qui a été entièrement repensée. Lors d'une installation complète du disque, elle affiche désormais des messages plus clairs concernant le formatage des partitions. Elle permet également de conserver les données utilisateur, ce qui peut s'avérer particulièrement utile lors d'une réinstallation du système. Quelques mois après la sortie de la version 25, les développeurs de Deepin ont publié une mise à jour portant la référence 25.0.10. Cette version se concentre principalement sur la correction de bugs, l'amélioration du logiciel et le développement d'outils système. Le programme d'installation permet également de réutiliser un compte utilisateur existant, ainsi que ses paramètres et fichiers. Ainsi, la réinstallation ou la réinitialisation du système ne nécessite plus de tout configurer manuellement.
Le gestionnaire de fichiers a été profondément remanié. Le défilement automatique de la fenêtre lors du déplacement de fichiers vers ses bords a été ajouté. Il est désormais possible de regrouper les fichiers selon différents critères, tels que la date, la taille, le type ou le nom. Parmi les nouveautés, on trouve les onglets épinglés, qui permettent d'accéder rapidement aux dossiers fréquemment utilisés. L'ouverture de dossiers depuis le bureau ou depuis des applications tierces s'effectue désormais par défaut dans un nouvel onglet et non plus dans une fenêtre séparée. Cette version propose plusieurs améliorations mineures de l'interface. L'affichage des icônes de la barre des tâches a été optimisé, la vérification du mot de passe du presse-papiers et de l'écran de verrouillage a été améliorée, et la sélection des icônes du bureau a été modifiée pour une meilleure visibilité. Bien qu'il ne s'agisse pas de changements majeurs, ils devraient avoir un impact positif sur les performances du système.
Deepin 25.0.10 introduit également plusieurs nouveautés. Un nouveau thème professionnel, appelé Origin, a été ajouté. Le système prend désormais en charge la méthode de saisie 98-Wubi et des dictionnaires Wubi-Pinyin étendus. L'une des nouveautés intéressantes est la fonction de capture d'écran basée sur l'IA. Elle permet de résumer, d'expliquer et de traduire le texte extrait d'une image, ce qui peut s'avérer utile pour le travail et les études. Cette mise à jour apporte de nombreuses améliorations de stabilité. Les problèmes liés au démarrage du système, à la gestion des fichiers, aux composants DDE et au fonctionnement de certaines applications ont été résolus. Les paquets système et les pilotes, y compris le pilote propriétaire NVIDIA, ont également été mis à jour. Des correctifs de sécurité ont été intégrés afin de remédier à plusieurs vulnérabilités connues.
Les créateurs de Deepin rappellent que le programme d'installation nécessite au moins 64 Go d'espace disque libre. Pour les nouveaux utilisateurs et ceux qui n'ont pas mis à jour Deepin 25 depuis un certain temps, une nouvelle installation de la version 25.0.10 est recommandée. Les utilisateurs dont le système est déjà à jour et fonctionne correctement peuvent effectuer la mise à jour directement depuis le Centre de contrôle, sans avoir à réinstaller le logiciel. La liste complète des modifications et corrections est disponible ci-dessous.
Le gestionnaire de fichiers a été profondément remanié. Le défilement automatique de la fenêtre lors du déplacement de fichiers vers ses bords a été ajouté. Il est désormais possible de regrouper les fichiers selon différents critères, tels que la date, la taille, le type ou le nom. Parmi les nouveautés, on trouve les onglets épinglés, qui permettent d'accéder rapidement aux dossiers fréquemment utilisés. L'ouverture de dossiers depuis le bureau ou depuis des applications tierces s'effectue désormais par défaut dans un nouvel onglet et non plus dans une fenêtre séparée. Cette version propose plusieurs améliorations mineures de l'interface. L'affichage des icônes de la barre des tâches a été optimisé, la vérification du mot de passe du presse-papiers et de l'écran de verrouillage a été améliorée, et la sélection des icônes du bureau a été modifiée pour une meilleure visibilité. Bien qu'il ne s'agisse pas de changements majeurs, ils devraient avoir un impact positif sur les performances du système.
Deepin 25.0.10 introduit également plusieurs nouveautés. Un nouveau thème professionnel, appelé Origin, a été ajouté. Le système prend désormais en charge la méthode de saisie 98-Wubi et des dictionnaires Wubi-Pinyin étendus. L'une des nouveautés intéressantes est la fonction de capture d'écran basée sur l'IA. Elle permet de résumer, d'expliquer et de traduire le texte extrait d'une image, ce qui peut s'avérer utile pour le travail et les études. Cette mise à jour apporte de nombreuses améliorations de stabilité. Les problèmes liés au démarrage du système, à la gestion des fichiers, aux composants DDE et au fonctionnement de certaines applications ont été résolus. Les paquets système et les pilotes, y compris le pilote propriétaire NVIDIA, ont également été mis à jour. Des correctifs de sécurité ont été intégrés afin de remédier à plusieurs vulnérabilités connues.
Les créateurs de Deepin rappellent que le programme d'installation nécessite au moins 64 Go d'espace disque libre. Pour les nouveaux utilisateurs et ceux qui n'ont pas mis à jour Deepin 25 depuis un certain temps, une nouvelle installation de la version 25.0.10 est recommandée. Les utilisateurs dont le système est déjà à jour et fonctionne correctement peuvent effectuer la mise à jour directement depuis le Centre de contrôle, sans avoir à réinstaller le logiciel. La liste complète des modifications et corrections est disponible ci-dessous.
Liens
Lien (7 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
19-11Le créateur de Linux fait l'éloge des développeurs d'IA. Linus Torvalds crée à nouveau la surprise.
17-11Ubuntu bénéficiera de 15 ans de mises à jour. Il s'agit du support Linux le plus long jamais proposé.
Commentaires
melody567: Deepin Linux 25.0.10 est désormais disponible. Le système a bénéficié de modifi...
Deepin 25.0.10 focuses on bug fixes and system improvements. The new installer offers clearer formatting messages, which reminds me of planning my strategy in Pokerogue. Thinking about the Pokerogue and Pokerogue Dex , it’s like knowing every move a Deepin update offers. Updates include file manager upgrades and AI-powered screenshots. It's good they've updated the system and fixed security vulnerabilities, that offers the assurance a trainer needs before entering a battle!
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité