Votre PC ARM peut désormais être transformé en Xbox.
Publié le: 22/01/2026 @ 00:59:55: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielLes appareils Windows 11 sur ARM peuvent désormais être considérés comme des Xbox, l'application Xbox étant officiellement disponible sur tous les appareils Windows 11 basés sur ARM, comme l'a annoncé Microsoft dans un article de blog officiel. Il s'agit de la dernière étape de la stratégie de l'entreprise visant à faire de chaque écran, quelle que soit sa taille, une « Xbox », même si l'appareil ne correspond pas à l'expérience de jeu traditionnelle des consoles Xbox, vieille de plus de 20 ans. Les utilisateurs d'appareils basés sur ARM peuvent télécharger l'application Xbox pour PC et accéder à la majeure partie du catalogue Game Pass. Microsoft confirme que plus de 85 % du catalogue Game Pass est déjà compatible avec ces ordinateurs et précise que des efforts sont déployés pour étendre la compatibilité et garantir une expérience de jeu locale optimale. Lorsque le lancement direct d'un jeu sur un appareil est impossible, Microsoft met en avant le cloud gaming. Selon l'entreprise, ce format gagne rapidement en popularité, notamment grâce à l'expansion géographique du service. Autre facteur important : le cloud gaming est désormais accessible avec tous les abonnements Game Pass, et non plus seulement avec l'abonnement Ultimate, le plus onéreux, comme c'était le cas depuis de nombreuses années. Par ailleurs, le cloud gaming est aujourd'hui très demandé, car l'assemblage d'un PC gamer, en raison du prix élevé de la RAM, reste hors de portée pour la plupart des joueurs. Un abonnement à quelques dizaines de dollars, en revanche, est abordable pour la majorité des joueurs à travers le monde, ce qui explique son succès.
