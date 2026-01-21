Se connecter  
Ubisoft a annulé le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps
Publié le: 21/01/2026 @ 19:28:43: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosUbisoft a confirmé l' annulation de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake , l'un des projets les plus chaotiques de son histoire récente. Annoncé il y a des années et maintes fois repoussé, le jeu a été définitivement abandonné, ne répondant pas aux nouvelles exigences de qualité du groupe. Cette décision fait suite à un examen interne de plusieurs mois et marque un tournant dans la stratégie de l'éditeur français. Malgré les rumeurs récentes selon lesquelles le jeu était terminé et prêt à sortir, la direction a jugé le résultat final insatisfaisant, faisant de cette annulation une décision plus globale, non liée à un projet en particulier. Malgré les rumeurs récentes , l'annulation du remake de Prince of Persia s'inscrit dans un plan de restructuration qu'Ubisoft qualifie de « refonte majeure ». L'entreprise a déclaré avoir analysé en profondeur l'ensemble de sa chaîne de production entre décembre et janvier, concluant à la nécessité de recentrer son catalogue. Au total, six jeux ont été annulés : outre le remake, il s'agit d'un titre mobile et de quatre projets non annoncés, dont trois sont de nouvelles licences. Parallèlement, sept jeux ont été reportés afin de garantir des standards de qualité plus élevés, dont au moins une production initialement prévue avant avril 2026 et désormais reportée à l'exercice fiscal suivant.



Ces décisions sont dictées par le contexte difficile auquel Ubisoft a été confronté ces dernières années, marqué par des lancements décevants, une chute du cours de son action et la récente vente d'une participation minoritaire à Tencent. Pour remédier à cette situation, le groupe a entrepris une profonde réorganisation interne : les activités créatives ont été divisées en cinq « Maisons Créatives », chacune se concentrant sur des genres et des franchises spécifiques, et bénéficiant d'une plus grande autonomie décisionnelle et de responsabilités financières accrues. Prince of Persia relève du pôle dédié aux univers fantastiques et aux expériences narratives immersives, mais cela n'a pas suffi à soustraire le remake à la nouvelle réglementation, plus stricte. La restructuration a également eu un impact direct sur la structure de l'entreprise. Ubisoft a confirmé la fermeture de deux studios, à Halifax et à Stockholm, et annoncé son intention de réduire ses coûts fixes d'environ 200 millions d'euros au cours des deux prochaines années. Sans fournir de chiffres précis concernant d'éventuels licenciements, l'entreprise a admis que certains employés seraient réaffectés à d'autres projets, tandis que d'autres pourraient quitter l'entreprise suite à ces annulations.
