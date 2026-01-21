Life is Strange : Reunion sortira le 26 mars et clôturera l'histoire de Max et Chloé

Publié le: 21/01/2026 @ 18:38:06: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Depuis la sortie du premier LIFE IS STRANGE il y a près de 11 ans, les personnages emblématiques de Max Caulfield et Chloe Price ont vécu une véritable tempête d'amitié, d'amour, de chagrin et de deuil. Aujourd'hui, dans un retour que l'on croyait impossible, les deux amies se retrouveront enfin dans le prochain épisode LIFE IS STRANGE: REUNION , annoncé par SQUARE ENIX lors d'une diffusion en direct. Développé par Deck Nine Games, LIFE IS STRANGE: REUNION sortira le 26 mars 2026 sur PlayStation5 , Xbox Series X|S et PC (via Steam et le Microsoft Store pour Windows). Pour ceux qui l'ont manqué, la diffusion en direct de l'annonce de LIFE IS STRANGE : REUNION est disponible ici :
Dans LIFE IS STRANGE : REUNION , les joueurs retournent à l'université Caledon, où Max Caulfield enseigne la photographie. De retour d'un week-end, Max découvre son cher campus en flammes. Un violent incendie ravage le campus et fauche la vie de ses amis, étudiants et professeurs. Max échappe au désastre grâce à son pouvoir de Rembobinage, hérité du premier LIFE IS STRANGE : une capacité surnaturelle lui permettant de remonter le temps. Grâce à un selfie, Max n'a plus que trois jours pour comprendre l'origine de l'incendie. Parviendra-t-elle à saisir cette seconde chance et à empêcher la catastrophe ? C'est alors que Chloé Price débarque à Caledon, à la grande surprise de Max : une conséquence inattendue de la fusion des lignes temporelles opérée par Max à la fin de LIFE IS STRANGE : DOUBLE EXPOSURE . Hantée par des cauchemars d'un passé qu'elle n'a jamais connu et au bord de la rupture, Chloé a besoin de l'aide de Max.
Pour la toute première fois dans la série, les joueurs peuvent incarner Max et Chloé simultanément, alternant entre leurs points de vue respectifs au fil de l'histoire. Grâce au pouvoir de Rembobinage de Max, ils pourront annuler et rétablir leurs décisions, modifier le cours des conversations et manipuler l'environnement pour résoudre des énigmes en quatre dimensions. Chloé, quant à elle, utilisera son éloquence, sa vivacité d'esprit et son caractère bien trempé pour influencer les principaux suspects et accéder à des zones inaccessibles à Max. Ce jeu s'appuie sur la narration réaliste et centrée sur les personnages qui fait la renommée de la série LIFE IS STRANGE , avec des choix importants qui influencent le dénouement d'une intrigue dramatique et pleine de surprises. Le tout culmine en un final épique qui conclut en beauté la saga de Max et Chloé.
