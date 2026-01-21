Test Dogpile (PC) - Empilez des chiens jusqu'à plus soif dans un roguelike étonnant

Se connecter  
Test Dogpile (PC) - Empilez des chiens jusqu'à plus soif dans un roguelike éto...
Publié le: 21/01/2026 @ 16:42:32: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDogpile est un jeu étrange, l'idée d'un jardin rempli de chiens à élever par fusion semble presque une blague. Après quelques heures de jeu, cependant, on réalise que derrière ces adorables frimousses et ces palettes colorées se cache un système de jeu soigneusement élaboré, capable de séduire aussi bien ceux qui cherchent un jeu rapide après le dîner que ceux qui aiment explorer des synergies, des decks et des combinaisons frôlant l'absurde. D'un point de vue strictement narratif, Dogpile ne prétend pas raconter une histoire épique avec des rebondissements, des quêtes principales et des personnages aux passés bien définis. L'objectif des développeurs est clairement de créer un contexte léger qui justifie le gameplay, sans alourdir l'expérience. Ce jeu fait de l'immédiateté son maître-mot : l'« intrigue » repose sur des textes, de brèves descriptions et une atmosphère qui évoque un monde où toute l'économie est centrée sur les chiens et leurs comportements excentriques. Ceux qui s'attendent à une intrigue traditionnelle seront déçus, tandis que ceux qui recherchent un univers cohérent, fait de petits détails et d'humour surréaliste, découvriront un contexte étonnamment bien construit, malgré sa discrétion. Dogpile n'est actuellement pas localisé en français et l'interface reste en anglais, ce qui peut poser problème aux joueurs ne maîtrisant pas la langue. Le véritable récit de Dogpile se dévoile à travers le bestiaire de chiens et les caractéristiques que l'on débloque au fil des parties, comme autant de courtes vignettes de cet univers canin déjanté. Chaque race, carte et plaque d'identification est accompagnée de noms et de descriptions jouant sur les jeux de mots, les personnages hauts en couleur et les allusions subtiles, créant ainsi une histoire fragmentée que l'on découvre au fil du gameplay plutôt que par des cinématiques linéaires ou de longs dialogues. La progression elle-même semble conçue pour retracer notre évolution, de « novices lâchant des chiens au hasard dans le jardin » à stratèges obsédés par les synergies et les caractéristiques, une évolution qui se reflète dans le ton des textes, nous incitant à expérimenter et à ne jamais nous prendre trop au sérieux.
Plus d'actualités dans cette catégorie
