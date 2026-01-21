Se connecter  
Windows 11 refuse de s'éteindre : un correctif inattendu est arrivé
Publié le: 21/01/2026 @ 16:33:00: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsCes derniers jours, de nombreux utilisateurs ont signalé un comportement inhabituel sous Windows 11 : le système refuse de s’éteindre et redémarre sans raison apparente. Ce détail, en apparence anodin, rend pourtant l’ordinateur pratiquement inutilisable . La bonne nouvelle, c'est que Microsoft a déjà préparé un correctif dédié et non planifié , conçu pour tout remettre en ordre sans attendre les mises à jour mensuelles habituelles. Microsoft a publié la mise à jour KB5077797 , un correctif déployé hors cycle , c'est-à-dire en dehors du calendrier habituel. Ce type de correctif est publié uniquement lorsque le système d'exploitation rencontre des problèmes suffisamment critiques pour justifier une mise à jour anticipée. Ce correctif résout deux problèmes distincts. Le premier concerne le Bureau à distance : certaines tentatives de connexion étaient rejetées même avec des identifiants corrects , bloquant ainsi l’authentification. La deuxième correction concerne la section Alimentation et batterie de Windows 11. Sur les appareils dotés de Secure Launch , un dysfonctionnement empêchait l'arrêt ou la mise en veille prolongée . Chaque tentative aboutissait toujours au même résultat : un redémarrage immédiat . Pour le moment, la mise à jour n'est pas encore distribuée via Windows Update ; la seule voie officielle pour l'obtenir est donc le Catalogue Microsoft Update . Sur la page dédiée à KB5077797, vous pouvez télécharger manuellement le package et choisir entre les versions x64 et Arm64 , selon votre appareil. L' apparition de nouvelles anomalies sur Windows 11 ne surprend plus personne, mais au moins cette fois-ci, la solution n'a pas tardé à arriver.
