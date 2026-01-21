TikTok mise sur la derniÃ¨re tendance : les sÃ©ries tÃ©lÃ©visÃ©es d'une minute.

TikTok a discrÃ¨tement lancÃ© PineDrama , une nouvelle application dÃ©diÃ©e aux micro-dramas : de courtes histoires, structurÃ©es en Ã©pisodes dâ€™une minute , conÃ§ues pour Ãªtre visionnÃ©es Ã la suite. Ce format dynamique vise Ã capter lâ€™attention aussi rapidement que les vidÃ©os classiques, mais avec une intrigue continue. L'application est disponible aux Ã‰tats-Unis et au BrÃ©sil , gratuitement et sans publicitÃ©. Son objectif est clair dÃ¨s le dÃ©part : dominer un marchÃ© en pleine expansion qui attire un nombre croissant d'utilisateurs et que plusieurs concurrents ont dÃ©jÃ commencÃ© Ã exploiter. PineDrama est une plateforme indÃ©pendante disponible sur iOS et Android , proposant un catalogue de micro-dramas classÃ©s par genres : thriller , romance , famille , etc. Des titres comme Â« Love at First Bite Â» et Â« The Officer Fell for Me Â» illustrent parfaitement le type de contenu le plus populaire. La section DÃ©couvrir vous permet de parcourir les sÃ©ries disponibles et les sÃ©ries tendances, grÃ¢ce Ã un systÃ¨me de recommandations verticales qui s'adapte Ã vos prÃ©fÃ©rences de visionnage. L'application comprend Ã©galement une chronologie , utile pour rattraper les Ã©pisodes que vous n'avez pas vus, et une section Â« Favoris Â» pour sauvegarder vos contenus les plus visionnÃ©s. Il existe Ã©galement une section de commentaires, ainsi qu'un mode plein Ã©cran qui supprime les sous-titres et les panneaux latÃ©raux, ne laissant apparaÃ®tre que l'Ã©pisode au centre de l'Ã©cran.
Ce lancement fait suite Ã l'introduction de TikTok Minis , la section de l'application principale qui permet dÃ©jÃ de regarder des mini-sÃ©ries. Avec PineDrama, l'entreprise vise directement des plateformes comme ReelShort et DramaBox , qui ont transformÃ© ces derniÃ¨res annÃ©es le marchÃ© des micro-sÃ©ries en un marchÃ© de plusieurs milliards de dollars et qui, selon les analyses mentionnÃ©es prÃ©cÃ©demment, pourrait atteindre 26 milliards de dollars de revenus d'ici 2030. L'industrie a connu des tentatives moins fructueuses, comme Quibi , la plateforme lancÃ©e en 2020 avec un financement de 1,75 milliard de dollars et fermÃ©e aprÃ¨s seulement six mois. Contrairement Ã Quibi, les services actuels privilÃ©gient les productions Ã petit budget, les acteurs non syndiquÃ©s et des histoires conÃ§ues pour captiver le spectateur dÃ¨s les premiÃ¨res secondes, souvent axÃ©es sur la romance et le thriller. TikTok tente dÃ©sormais de pÃ©nÃ©trer ce marchÃ©, en s'appuyant sur son audience et un format qui, du moins Ã ce stade, semble susciter l'intÃ©rÃªt .
