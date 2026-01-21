PubliÃ© le: 21/01/2026 @ 16:25:51: Par Nic007 Dans "Programmation"
OpenAI a Ã©tÃ© accusÃ©e Ã plusieurs reprises ces derniers mois de vÃ©rifier l'Ã¢ge d'utilisateurs mineurs, une pratique qui a dÃ©jÃ conduit Ã des drames . L'entreprise a donc dÃ©cidÃ© de rejoindre le nombre croissant d'entreprises technologiques qui accordent une importance grandissante Ã la vÃ©rification de l'Ã¢ge. Les dÃ©veloppeurs de ChatGPT ont entamÃ© le dÃ©ploiement mondial d'un outil de prÃ©diction d'Ã¢ge destinÃ© Ã dÃ©terminer si une personne est mineure. Cette mesure constitue une nouvelle Ã©tape vers des restrictions plus strictes et ouvre la voie Ã des fonctionnalitÃ©s inÃ©dites et plus controversÃ©es. Le nouveau systÃ¨me ne repose pas sur un seul paramÃ¨tre. Le modÃ¨le analyse un ensemble de signaux comportementaux et de donnÃ©es de compte, comme l'anciennetÃ© du profil, les heures d'activitÃ© habituelles, les habitudes d'utilisation Ã long terme et l'Ã¢ge dÃ©clarÃ© par l'utilisateur. Sur cette base, ChatGPT dÃ©termine si une personne est susceptible d'Ãªtre mineure. Si l'algorithme commet une erreur et considÃ¨re un utilisateur adulte comme mineur, la seule solution est la vÃ©rification d'identitÃ©. OpenAI exige la soumission d'un selfie via la plateforme tierce de vÃ©rification d'Ã¢ge et d'identitÃ© Persona.
Jusqu'Ã prÃ©sent, l'industrie de l'IA a souvent Ã©tÃ© critiquÃ©e pour privilÃ©gier la mise en Å“uvre de nouvelles fonctionnalitÃ©s et n'instaurer des mesures de protection qu'en cas de problÃ¨mes rÃ©els. OpenAI s'est elle-mÃªme retrouvÃ©e au cÅ“ur d'une polÃ©mique suite Ã une plainte dÃ©posÃ©e aprÃ¨s le dÃ©cÃ¨s d'un adolescent qui aurait utilisÃ© ChatGPT pour planifier son suicide. Ce n'est qu'aprÃ¨s cet incident que l'entreprise a commencÃ© Ã envisager des restrictions automatiques de contenu pour les jeunes utilisateurs et Ã crÃ©er un comitÃ© consultatif sur la santÃ© mentale. Les mesures actuelles se veulent plus prÃ©ventives que rÃ©actives, mÃªme s'il est difficile de ne pas avoir l'impression qu'elles sont dictÃ©es par les pressions rÃ©glementaires et sociÃ©tales. La vÃ©rification de l'Ã¢ge est Ã©galement liÃ©e Ã l'introduction prÃ©vue d'un mode dit Â« adulte Â», qui permettra la crÃ©ation et la consultation de contenus jugÃ©s inappropriÃ©s au travail. Cependant, cela soulÃ¨ve des questions quant Ã l'efficacitÃ© de l'ensemble du systÃ¨me. L'expÃ©rience d'autres plateformes, comme Roblox, montre que les jeunes utilisateurs parviennent souvent Ã contourner les mesures de sÃ©curitÃ© s'ils sont dÃ©terminÃ©s Ã accÃ©der aux fonctionnalitÃ©s Â« adultes Â».
Jusqu'Ã prÃ©sent, l'industrie de l'IA a souvent Ã©tÃ© critiquÃ©e pour privilÃ©gier la mise en Å“uvre de nouvelles fonctionnalitÃ©s et n'instaurer des mesures de protection qu'en cas de problÃ¨mes rÃ©els. OpenAI s'est elle-mÃªme retrouvÃ©e au cÅ“ur d'une polÃ©mique suite Ã une plainte dÃ©posÃ©e aprÃ¨s le dÃ©cÃ¨s d'un adolescent qui aurait utilisÃ© ChatGPT pour planifier son suicide. Ce n'est qu'aprÃ¨s cet incident que l'entreprise a commencÃ© Ã envisager des restrictions automatiques de contenu pour les jeunes utilisateurs et Ã crÃ©er un comitÃ© consultatif sur la santÃ© mentale. Les mesures actuelles se veulent plus prÃ©ventives que rÃ©actives, mÃªme s'il est difficile de ne pas avoir l'impression qu'elles sont dictÃ©es par les pressions rÃ©glementaires et sociÃ©tales. La vÃ©rification de l'Ã¢ge est Ã©galement liÃ©e Ã l'introduction prÃ©vue d'un mode dit Â« adulte Â», qui permettra la crÃ©ation et la consultation de contenus jugÃ©s inappropriÃ©s au travail. Cependant, cela soulÃ¨ve des questions quant Ã l'efficacitÃ© de l'ensemble du systÃ¨me. L'expÃ©rience d'autres plateformes, comme Roblox, montre que les jeunes utilisateurs parviennent souvent Ã contourner les mesures de sÃ©curitÃ© s'ils sont dÃ©terminÃ©s Ã accÃ©der aux fonctionnalitÃ©s Â« adultes Â».
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
16-01ChatGPT Translate est officiel, vous pouvez dÃ©jÃ l'essayer : il est diffÃ©rent de Google Traduction.
08-01Selon une analyse, lâ€™IA Grok dâ€™Elon Musk a gÃ©nÃ©rÃ© environ 6 700 images Ã caractÃ¨re sexuel ou montrant des personnes nues par heure.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©