Google a lancé Android Auto 16.0, qui présente des changements significatifs par rapport à la version précédente, sans toutefois être révolutionnaire. Parmi les nouveautés, on trouve un lecteur multimédia repensé. Initialement disponible en version bêta, Android Auto 16.0 est désormais disponible en version stable sous le numéro 16.0.660224. C'est dans cette version que Google a ajouté la nouvelle interface du lecteur annoncée précédemment. Le nouveau design a été officiellement dévoilé pour la première fois lors de la conférence Google I/O en mai 2025. La nouvelle disposition place le bouton de lecture et de pause dans le coin inférieur gauche de l'écran, avec les boutons de changement de piste à côté et des commandes de lecture supplémentaires plus bas. Certains utilisateurs auront probablement besoin de temps pour s'adapter à ce changement. Parallèlement, la nouvelle interface organise les éléments et améliore leur accessibilité pendant la conduite. Le nouveau lecteur est visible dans des applications comme Spotify et Pocket Casts. Spotify intègre également des éléments de design Material Design qui harmonisent l'interface avec les pochettes d'album. La nouvelle interface est aussi visible dans l'affichage simplifié du tableau de bord d'Android Auto.
Hormis un lecteur multimédia repensé, la dernière mise à jour d'Android Auto n'apporte aucun autre changement significatif visible pour les utilisateurs. Cependant, certains pensent qu'elle prépare le terrain pour des modifications plus importantes prévues plus tard cette année. Les dernières versions de test ont introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment l'interface Coolwalk, un nouvel onglet multimédia qui permet d'accéder à plusieurs applications musicales depuis l'écran d'accueil.
