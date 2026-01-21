Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Des remasters de Fallout 3 et de New Vegas sont en préparation
Publié le: 21/01/2026 @ 00:14:03: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDepuis des semaines, des rumeurs circulent concernant le retour de Fallout 3 et Fallout : New Vegas sous forme de versions remasterisées pour PC et consoles modernes, alimentées par le succès de la série télévisée Prime Video et des activités suspectes sur Steam. Cependant, un nouveau rapport appelle à la prudence : les projets existent bel et bien , mais ils ne sont pas prêts à être annoncés ni à sortir prochainement . Les espoirs d'une sortie surprise, en particulier, ont été considérablement réduits. D'après Jez Corden de Windows Central , Bethesda et Microsoft travaillent effectivement sur une nouvelle version des deux jeux, mais sa sortie n'est pas imminente. Les sources citées indiquent clairement que la sortie n'est pas pour tout de suite, excluant ainsi une annonce surprise lors d'événements comme le Xbox Developer Direct ou d'autres présentations à court terme. Les anomalies récemment constatées sur les pages Steam des deux jeux seraient plutôt de simples mises à jour des versions existantes, notamment pour le contenu localisé, et non de nouveaux packs à venir. Le rapport suggère également que les deux remasters ne sortiront pas simultanément. L'idée serait que Fallout 3 arrive en premier, suivi de Fallout : New Vegas. La possibilité d'une sortie du premier opus avant la fin de l'année est présentée comme une simple conjecture, non étayée par une confirmation officielle, et doit donc être interprétée avec prudence.

Ces retards seraient dus à une planification initialement plus prudente. Selon Corden, le succès fulgurant et massif de la série télévisée Fallout a pris Microsoft et Bethesda par surprise, les incitant à investir davantage dans la franchise seulement après la diffusion de la série. Parallèlement, les équipes internes ont travaillé d'arrache-pied sur plusieurs fronts stratégiques : le développement de The Elder Scrolls VI, le support et les correctifs pour Fallout 4 Anniversary Edition, les mises à jour de Starfield et le contenu continu de Fallout 76. Dans ce contexte, les remasters de Fallout 3 et New Vegas constituent une priorité importante, mais pas immédiate. L'objectif semble être d'éviter les sorties précipitées, notamment au vu des expériences passées et des attentes élevées qui entourent chaque projet Bethesda. Le retour dans les Terres désolées classiques est donc confirmé, mais il faudra encore faire preuve de patience avant une annonce officielle et, surtout, une date de sortie précise.
Une cour française s'en prend aux VPN e... »« Le prix de la Nintendo Switch 2 augmente...
Plus d'actualités dans cette catégorie
20-01Test Assassin's Creed Shadows (Nintendo Switch 2) - Une adaptation réussie
20-01RPCS3 permet de faire tourner plus de 70 % des jeux PlayStation 3 sur PC.
19-01Marathon : Bungie annonce la date de sortie et dévoile toutes les éditions, y compris une riche édition collector.
19-01Test Mortal Kombat 1 (PS5) - Le grand retour à la spectacularisation des combats
16-01Test Spy Drops (Nintendo Switch) - Un hommage raté à Metal Gear Solid
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Droit Droit
Une cour française s'en prend aux VPN et ordonne le blocage des sites pirates
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Des remasters de Fallout 3 et de New Vegas sont en préparation
Consoles Consoles
Le prix de la Nintendo Switch 2 augmentera-t-il en 2026 ? Réponse des analystes
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Assassin's Creed Shadows (Nintendo Switch 2) - Une adaptation réussie
Sécurité Sécurité
WhisperPair : La faille qui permet d’espionner des écouteurs en un temps record
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?