Des remasters de Fallout 3 et de New Vegas sont en préparation

Publié le: 21/01/2026 @ 00:14:03: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Depuis des semaines, des rumeurs circulent concernant le retour de Fallout 3 et Fallout : New Vegas sous forme de versions remasterisées pour PC et consoles modernes, alimentées par le succès de la série télévisée Prime Video et des activités suspectes sur Steam. Cependant, un nouveau rapport appelle à la prudence : les projets existent bel et bien , mais ils ne sont pas prêts à être annoncés ni à sortir prochainement . Les espoirs d'une sortie surprise, en particulier, ont été considérablement réduits. D'après Jez Corden de Windows Central , Bethesda et Microsoft travaillent effectivement sur une nouvelle version des deux jeux, mais sa sortie n'est pas imminente. Les sources citées indiquent clairement que la sortie n'est pas pour tout de suite, excluant ainsi une annonce surprise lors d'événements comme le Xbox Developer Direct ou d'autres présentations à court terme. Les anomalies récemment constatées sur les pages Steam des deux jeux seraient plutôt de simples mises à jour des versions existantes, notamment pour le contenu localisé, et non de nouveaux packs à venir. Le rapport suggère également que les deux remasters ne sortiront pas simultanément. L'idée serait que Fallout 3 arrive en premier, suivi de Fallout : New Vegas. La possibilité d'une sortie du premier opus avant la fin de l'année est présentée comme une simple conjecture, non étayée par une confirmation officielle, et doit donc être interprétée avec prudence.
Ces retards seraient dus à une planification initialement plus prudente. Selon Corden, le succès fulgurant et massif de la série télévisée Fallout a pris Microsoft et Bethesda par surprise, les incitant à investir davantage dans la franchise seulement après la diffusion de la série. Parallèlement, les équipes internes ont travaillé d'arrache-pied sur plusieurs fronts stratégiques : le développement de The Elder Scrolls VI, le support et les correctifs pour Fallout 4 Anniversary Edition, les mises à jour de Starfield et le contenu continu de Fallout 76. Dans ce contexte, les remasters de Fallout 3 et New Vegas constituent une priorité importante, mais pas immédiate. L'objectif semble être d'éviter les sorties précipitées, notamment au vu des expériences passées et des attentes élevées qui entourent chaque projet Bethesda. Le retour dans les Terres désolées classiques est donc confirmé, mais il faudra encore faire preuve de patience avant une annonce officielle et, surtout, une date de sortie précise.
