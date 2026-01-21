Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Le prix de la Nintendo Switch 2 augmentera-t-il en 2026 ? Réponse des analystes
Publié le: 21/01/2026 @ 00:13:13: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesLe prix de la Nintendo Switch 2 pourrait augmenter en 2026 , malgré les assurances officielles de Nintendo. Les analyses de Niko Partners , une société spécialisée dans l'étude du marché mondial du jeu vidéo, relancent le débat. Niko Partners estime qu'une hausse de prix cette année est fort probable. Selon ses analystes, le contexte économique actuel rend difficile le maintien d'un prix stable sur le long terme. Dans son rapport sur les principaux enjeux critiques auxquels sera confrontée l'industrie du jeu vidéo en 2026, Niko Partners identifie la Switch 2 comme l'une des consoles les plus exposées à une hausse de prix. La plateforme est actuellement en concurrence avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S, qui subiront toutes deux des augmentations de prix en 2025, mais cet avantage risque de devenir intenable à moyen terme. Les analystes identifient trois causes principales. La première est l'impact des droits de douane imposés par l'administration américaine actuelle, qui continuent de peser sur la production de matériel informatique en Chine, au Japon et au Vietnam. À cela s'ajoute la hausse des coûts de la mémoire vive et du stockage, alimentée par la demande croissante de centres de données dédiés à l'IA. Enfin, un contexte macroéconomique instable rend plus onéreux le maintien de faibles marges sur le matériel informatique.

Selon Niko Partners, Nintendo a déjà fait preuve de prudence en 2025 en choisissant de maintenir le prix d'entrée de gamme à 449 dollars malgré l'introduction de droits de douane. Cependant, la combinaison de nouveaux coûts et de pressions externes rend de plus en plus improbable le maintien de cette stratégie en 2026. C'est pourquoi les analystes estiment que la probabilité d'une augmentation mondiale du prix de la Switch 2 est « très élevée ». Pour atténuer l'impact négatif d'une éventuelle hausse de prix sur la perception du public, Nintendo pourrait opter pour une solution alternative : cesser de vendre le modèle de base sans jeux et proposer uniquement des packs incluant des jeux, à partir de 499 $. Ainsi, l'augmentation serait justifiée par une valeur perçue supérieure, plutôt que par une simple hausse du prix du matériel. Aucune confirmation officielle d'une hausse de prix imminente n'a été faite à l'heure actuelle, mais les prévisions de Niko Partners s'inscrivent dans un contexte plus large de tensions sur le marché mondial du matériel informatique. 2026 pourrait donc marquer un tournant dans la stratégie tarifaire de la Nintendo Switch 2, suivant ainsi la voie déjà empruntée par ses principaux concurrents.
Des remasters de Fallout 3 et de New Veg... »« Test Assassin's Creed Shadows (Nintendo ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
16-01Hyperkin entrevoit la possibilité d'une console portable Nintendo 64  1
12-01La Nintendo Switch est sur le point de devenir la deuxième console la plus vendue de tous les temps.
08-01Xbox 360 : Le 31 décembre 2025 est-il la date limite pour l’horloge interne ?
07-01La prochaine console Xbox sera basée sur Windows afin de se rapprocher du monde PC, selon un rapport.
07-01PS5, Sony présente la collection Hyperpop avec DualSense et des coques en trois nouvelles couleurs
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Droit Droit
Une cour française s'en prend aux VPN et ordonne le blocage des sites pirates
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Des remasters de Fallout 3 et de New Vegas sont en préparation
Consoles Consoles
Le prix de la Nintendo Switch 2 augmentera-t-il en 2026 ? Réponse des analystes
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Assassin's Creed Shadows (Nintendo Switch 2) - Une adaptation réussie
Sécurité Sécurité
WhisperPair : La faille qui permet d’espionner des écouteurs en un temps record
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?