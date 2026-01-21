Le prix de la Nintendo Switch 2 augmentera-t-il en 2026 ? Réponse des analystes

Le prix de la Nintendo Switch 2 pourrait augmenter en 2026 , malgré les assurances officielles de Nintendo. Les analyses de Niko Partners , une société spécialisée dans l'étude du marché mondial du jeu vidéo, relancent le débat. Niko Partners estime qu'une hausse de prix cette année est fort probable. Selon ses analystes, le contexte économique actuel rend difficile le maintien d'un prix stable sur le long terme. Dans son rapport sur les principaux enjeux critiques auxquels sera confrontée l'industrie du jeu vidéo en 2026, Niko Partners identifie la Switch 2 comme l'une des consoles les plus exposées à une hausse de prix. La plateforme est actuellement en concurrence avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S, qui subiront toutes deux des augmentations de prix en 2025, mais cet avantage risque de devenir intenable à moyen terme. Les analystes identifient trois causes principales. La première est l'impact des droits de douane imposés par l'administration américaine actuelle, qui continuent de peser sur la production de matériel informatique en Chine, au Japon et au Vietnam. À cela s'ajoute la hausse des coûts de la mémoire vive et du stockage, alimentée par la demande croissante de centres de données dédiés à l'IA. Enfin, un contexte macroéconomique instable rend plus onéreux le maintien de faibles marges sur le matériel informatique.
Selon Niko Partners, Nintendo a déjà fait preuve de prudence en 2025 en choisissant de maintenir le prix d'entrée de gamme à 449 dollars malgré l'introduction de droits de douane. Cependant, la combinaison de nouveaux coûts et de pressions externes rend de plus en plus improbable le maintien de cette stratégie en 2026. C'est pourquoi les analystes estiment que la probabilité d'une augmentation mondiale du prix de la Switch 2 est « très élevée ». Pour atténuer l'impact négatif d'une éventuelle hausse de prix sur la perception du public, Nintendo pourrait opter pour une solution alternative : cesser de vendre le modèle de base sans jeux et proposer uniquement des packs incluant des jeux, à partir de 499 $. Ainsi, l'augmentation serait justifiée par une valeur perçue supérieure, plutôt que par une simple hausse du prix du matériel. Aucune confirmation officielle d'une hausse de prix imminente n'a été faite à l'heure actuelle, mais les prévisions de Niko Partners s'inscrivent dans un contexte plus large de tensions sur le marché mondial du matériel informatique. 2026 pourrait donc marquer un tournant dans la stratégie tarifaire de la Nintendo Switch 2, suivant ainsi la voie déjà empruntée par ses principaux concurrents.
