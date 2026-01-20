Test Assassin's Creed Shadows (Nintendo Switch 2) - Une adaptation réussie

Publié le: 20/01/2026 @ 18:31:08: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Après des dizaines d'années d'expérience, il a fallu beaucoup de temps à Assassin's Creed pour s'imposer comme l'une des franchises de jeux légendaires de l'histoire de l'industrie du jeu moderne. Depuis sa première sortie en 2007, le jeu est devenu non seulement une itération principale, mais une identité irremplaçable pour Ubisoft. Pour les fans fidèles qui ont suivi la série depuis le début, le voyage avec la franchise a été une expérience profondément immersive. Au fil du temps, Assassin's Creed a subi une transformation étonnante dans divers aspects, du côté de l'histoire aux changements dans ses mécanismes de jeu, à partir de l'âge d'or d'Assassin's Creed à l'époque d'Altair et d'Ezio, jusqu'à sa préquelle historique à l'époque de Bayek et Eivor. Cette année, Ubisoft ramène la dernière itération principale de la série Assassin's Creed , Assassin's Creed Shadows , où nous pouvons enfin incarner un Assassin dans un cadre historique que les fans attendaient, à savoir le Japon féodal. Cependant, le voyage de Shadows n'a pas été facile et a été rempli de controverses, car il incluait Yasuke comme l'un de ses personnages principaux, ce qui était considéré comme ne représentant pas fidèlement l'histoire japonaise. Cela a obligé Ubisoft à reporter la date de sortie pendant une période assez longue, à savoir de la sortie initialement prévue en novembre 2024 à mars 2025.
