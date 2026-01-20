Google va simplifier le transfert de données de Safari à Chrome

Publié le: 20/01/2026 @ 16:21:04: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Google prépare une nouvelle fonctionnalité pour Chrome sur iOS qui facilitera le passage de Safari à Chrome sans passer par un ordinateur. Cette solution vise à simplifier le transfert de données directement vers l'iPhone, une opération jusqu'ici complexe en raison du système de protection des données d'Apple. Safari Import permettra aux utilisateurs de Google Chrome de transférer des données d'un navigateur à un autre sur iOS. Cet outil a été repéré dans la version bêta de Chrome, via la fonction « Exporter les données de navigation ». Pour utiliser cette nouvelle solution, les utilisateurs doivent d'abord exporter leurs données depuis Safari. Pour ce faire, accédez aux réglages de Safari, sélectionnez l'option « Exporter les données de navigation », choisissez les éléments à transférer et enregistrez-les dans un fichier ZIP dans le dossier Téléchargements. Chrome guide ensuite l'utilisateur tout au long du processus d'importation. À cette étape, il peut choisir les données à transférer : mots de passe, favoris, historique de navigation et informations de carte bancaire. Les données importées sont enregistrées dans le compte Google de l'utilisateur.
Une fois le transfert terminé, Chrome affiche un message d'avertissement indiquant que le fichier de données Safari contient des informations privées. Les utilisateurs ont également la possibilité de supprimer le fichier de leur appareil, ce qui réduit le risque de laisser des données sensibles sur place. Ce nouvel outil est actuellement intégré à la version bêta de Chrome pour iOS, ce qui laisse penser qu'il pourrait être déployé dans une prochaine mise à jour publique du navigateur. Si cette fonctionnalité est intégrée à la version stable, elle pourrait considérablement simplifier le changement de navigateur sur iPhone, une opération qui, jusqu'à présent, nécessitait souvent l'utilisation d'un ordinateur ou une restauration manuelle des données.
