La plateforme européenne « W » se veut une réponse au fléau de la désinformation

Lors du Forum économique mondial de Davos de cette année, le lancement d'une nouvelle plateforme de médias sociaux baptisée « W » a été annoncé. Cette initiative se veut une réponse européenne aux problèmes de désinformation et de bots qui affectent les sites américains comme X et Facebook. Les créateurs de la plateforme privilégient la vérification de l'identité des utilisateurs, l'élimination des robots et le stockage des données exclusivement sur des serveurs européens. Cette approche fait clairement référence aux préoccupations croissantes concernant la protection de la vie privée et l'influence des entreprises technologiques étrangères sur le débat public européen. Le choix de Davos comme lieu de lancement n'est pas fortuit. Depuis deux ans, le Forum économique mondial considère la désinformation comme la principale menace à court terme pour le monde. Parallèlement, en coulisses, un débat anime depuis longtemps la question de la souveraineté numérique européenne : le continent ne dispose d'aucune plateforme sociale ou numérique d'envergure, laissant ainsi les infrastructures d'information critiques entre les mains des géants américains et chinois.
Le projet « W » a-t-il une chance de succès ? L’histoire montre que les tentatives européennes de concurrencer les géants du numérique se sont soldées par un échec. La Commission européenne elle-même a essayé de lancer ses propres instances communautaires, mais le projet a été abandonné au bout de deux ans. Les décisions controversées récentes de Meta et d'Elon Musk concernant la modération des contenus, le pouvoir croissant de la loi européenne sur les droits numériques ( DSA ) et les tensions géopolitiques grandissantes ouvrent la voie à des alternatives. Le succès de « W » dépend de sa capacité à attirer une masse critique d'utilisateurs… et cela, de prime abord, semble presque impossible. Mais il est intéressant de suivre son évolution.
Le projet « W » a-t-il une chance de succès ? L’histoire montre que les tentatives européennes de concurrencer les géants du numérique se sont soldées par un échec. La Commission européenne elle-même a essayé de lancer ses propres instances communautaires, mais le projet a été abandonné au bout de deux ans. Les décisions controversées récentes de Meta et d'Elon Musk concernant la modération des contenus, le pouvoir croissant de la loi européenne sur les droits numériques ( DSA ) et les tensions géopolitiques grandissantes ouvrent la voie à des alternatives. Le succès de « W » dépend de sa capacité à attirer une masse critique d'utilisateurs… et cela, de prime abord, semble presque impossible. Mais il est intéressant de suivre son évolution.
Liens
Lien (15 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
12-01Les inquiétudes concernant Instagram s'intensifient. Meta se calme après les révélations de fuites.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité