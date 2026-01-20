RPCS3 permet de faire tourner plus de 70 % des jeux PlayStation 3 sur PC.

Publié le: 20/01/2026 @ 16:15:20: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
L'émulation des anciennes consoles offre souvent une expérience de jeu confortable jusqu'à un certain point seulement, mais le projet d'émulation PlayStation 3 RPCS3 a considérablement amélioré la situation. Aujourd'hui, plus de 70 % des jeux PlayStation 3 fonctionnent sur PC sans problème majeur. Selon la base de données de compatibilité du projet, plus de 7 jeux sur 10 ont été certifiés « jouables », ce qui signifie qu'ils peuvent être joués du début à la fin sans bugs critiques et avec des performances stables. C'est particulièrement important pour les fans de PS3, car les consoles originales fonctionnelles se font de plus en plus rares. L'émulation préserve l'accès à ces jeux pour la communauté rétro et transforme un PC classique en une plateforme polyvalente pour les titres modernes comme pour les classiques.
Au-delà des sauvegardes, les joueurs PC constatent souvent que les processeurs et cartes graphiques modernes permettent d'améliorer ces titres par rapport à la version originale, offrant des images plus nettes et une fréquence d'images stable que les anciennes consoles Sony ne pouvaient pas toujours garantir. En clair, un matériel plus puissant lève souvent diverses limitations, rendant jouables des jeux qui étaient auparavant injouables. Par conséquent, bien que le taux de compatibilité officiel de 70 % reflète l'état de compatibilité du jeu, en pratique, le pourcentage de jeux réellement jouables sur PC est probablement encore plus élevé. Cela représente un progrès considérable pour la communauté des joueurs consoles japonais, et ce pourcentage devrait encore augmenter à l'avenir.
Au-delà des sauvegardes, les joueurs PC constatent souvent que les processeurs et cartes graphiques modernes permettent d'améliorer ces titres par rapport à la version originale, offrant des images plus nettes et une fréquence d'images stable que les anciennes consoles Sony ne pouvaient pas toujours garantir. En clair, un matériel plus puissant lève souvent diverses limitations, rendant jouables des jeux qui étaient auparavant injouables. Par conséquent, bien que le taux de compatibilité officiel de 70 % reflète l'état de compatibilité du jeu, en pratique, le pourcentage de jeux réellement jouables sur PC est probablement encore plus élevé. Cela représente un progrès considérable pour la communauté des joueurs consoles japonais, et ce pourcentage devrait encore augmenter à l'avenir.
Plus d'actualités dans cette catégorie
19-01Marathon : Bungie annonce la date de sortie et dévoile toutes les éditions, y compris une riche édition collector.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité