NVIDIA se prépare à lancer des processeurs ARM.

NVIDIA prévoit de lancer cette année des processeurs pour ordinateurs portables grand public basés sur l'architecture ARM, baptisés N1 et N1X, qui devraient dominer la plateforme Windows on ARM. Les discussions autour d'un processeur NVIDIA grand public circulent depuis l'année dernière, suite aux rumeurs concernant l'intention de l'entreprise d'utiliser ARM pour créer un système sur puce (SoC) pour ordinateur portable. Cependant, le projet a apparemment été retardé et le DGX Spark, équipé du processeur GB10, a été lancé à sa place. Désormais, selon un article de DigiTimes, le processeur N1X sera disponible dans les ordinateurs portables dès le premier trimestre de cette année, avec une commercialisation prévue au deuxième trimestre, ce qui indique la sortie imminente des premières solutions grand public du géant de l'IA.
Le concept d'une plateforme ARM grand public s'inscrit parfaitement dans la stratégie de NVIDIA visant à couvrir l'ensemble de l'écosystème de l'IA. L'entreprise ambitionne en effet d'offrir des performances IA de pointe avec les N1 et N1X, les positionnant ainsi comme une plateforme haut de gamme pour le calcul IA. Concernant les spécifications, on sait seulement que les futurs processeurs ARM seront gravés en 3 nm par TSMC et présenteront une configuration similaire à celle du processeur GB10. Cela signifie que l'entreprise privilégiera l'efficacité énergétique et la capacité à exécuter des technologies basées sur l'IA plutôt que des performances extrêmes. Il sera intéressant de voir cette puce en action.
