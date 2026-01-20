Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
NVIDIA se prépare à lancer des processeurs ARM.
Publié le: 20/01/2026 @ 16:14:17: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielNVIDIA prévoit de lancer cette année des processeurs pour ordinateurs portables grand public basés sur l'architecture ARM, baptisés N1 et N1X, qui devraient dominer la plateforme Windows on ARM. Les discussions autour d'un processeur NVIDIA grand public circulent depuis l'année dernière, suite aux rumeurs concernant l'intention de l'entreprise d'utiliser ARM pour créer un système sur puce (SoC) pour ordinateur portable. Cependant, le projet a apparemment été retardé et le DGX Spark, équipé du processeur GB10, a été lancé à sa place. Désormais, selon un article de DigiTimes, le processeur N1X sera disponible dans les ordinateurs portables dès le premier trimestre de cette année, avec une commercialisation prévue au deuxième trimestre, ce qui indique la sortie imminente des premières solutions grand public du géant de l'IA.

Le concept d'une plateforme ARM grand public s'inscrit parfaitement dans la stratégie de NVIDIA visant à couvrir l'ensemble de l'écosystème de l'IA. L'entreprise ambitionne en effet d'offrir des performances IA de pointe avec les N1 et N1X, les positionnant ainsi comme une plateforme haut de gamme pour le calcul IA. Concernant les spécifications, on sait seulement que les futurs processeurs ARM seront gravés en 3 nm par TSMC et présenteront une configuration similaire à celle du processeur GB10. Cela signifie que l'entreprise privilégiera l'efficacité énergétique et la capacité à exécuter des technologies basées sur l'IA plutôt que des performances extrêmes. Il sera intéressant de voir cette puce en action.
RPCS3 permet de faire tourner plus de 70... »« ASUS quitte le marché des smartphones.
Plus d'actualités dans cette catégorie
16-01NVIDIA réduit sa production de cartes graphiques.
15-01DDR3 ? Sérieusement ? La crise s'est tellement aggravée que des technologies obsolètes font leur retour.
14-01NVIDIA mise sur les cartes graphiques dotées de 8 Go de mémoire.
14-01Ordinateur dans un congélateur : un YouTubeur met le refroidissement extrême à l’épreuve
13-01Les prix de la RAM vont encore augmenter.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Assassin's Creed Shadows (Nintendo Switch 2) - Une adaptation réussie
Sécurité Sécurité
WhisperPair : La faille qui permet d’espionner des écouteurs en un temps record
Navigateurs Navigateurs
Google va simplifier le transfert de données de Safari à Chrome
Social Social
La plateforme européenne « W » se veut une réponse au fléau de la désinformation
Adobe Adobe
L'ère de Photoshop touche à sa fin. Les investisseurs fuient en masse.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?