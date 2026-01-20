Se connecter  
ASUS quitte le marché des smartphones.
Publié le: 20/01/2026 @ 00:17:24: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileDans une interview accordée au magazine taïwanais Inside, Jonney Shih, président d'ASUS, a déclaré que l'entreprise mettait progressivement fin à la production de smartphones, entraînant ainsi l'arrêt des gammes Zenfone et ROG Phone. Il a précisé qu'ASUS ne commercialiserait plus de nouveaux modèles de téléphones portables à l'avenir. Toutefois, il n'a pas totalement exclu un éventuel retour, indiquant que l'entreprise adoptait une approche proactive et continuerait d'assurer le support de ses utilisateurs de smartphones.

Il est à noter que les smartphones de marque ASUS n'ont pas suscité un grand intérêt ces derniers temps, à commencer par le Zenfone 10 compact, sorti en 2023, tandis que la série ROG Phone restait la référence en matière de smartphones gaming haut de gamme. En 2025, la société n'a commercialisé que deux appareils sur le marché des smartphones : le Zenfone 12 Ultra, imposant mais peu performant, et le ROG Phone 9 FE. Ces deux smartphones n'ont jamais été disponibles aux États-Unis, ce qui a considérablement impacté leurs ventes mondiales, et il est difficile de les qualifier de best-sellers. De plus, il convient de souligner que des rumeurs concernant le retrait de l'entreprise du marché des smartphones circulent depuis des années. En effet, le constructeur ne peut se targuer de volumes de vente impressionnants et il lui est difficile de devancer ses concurrents. Par conséquent, ASUS semble avoir décidé de concentrer ses efforts sur des secteurs plus rentables, potentiellement plus profitables à l'avenir que les smartphones.
