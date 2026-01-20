Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
L'iPhone 18 Pro sera entièrement compatible avec la 5G par satellite.
Publié le: 20/01/2026 @ 00:16:46: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLa fonction Appel d'urgence de l'iPhone 14, qui utilise la communication par satellite, s'est révélée indispensable. Plus impressionnant encore, malgré les mentions légales d'Apple concernant un essai gratuit de deux ans, l'entreprise n'a encore rien facturé aux utilisateurs. De plus, selon les dernières rumeurs, le géant de Cupertino s'apprête à aller encore plus loin : les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max pourraient être les premiers smartphones compatibles avec la 5G par satellite. Malheureusement, la source ne précise pas ce que signifie exactement la 5G par satellite pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, mais au lieu d'Appel d'urgence, la fonction pourrait s'appeler « 5G par satellite ».

Il s'agit de technologies fondamentalement différentes, et cette initiative d'Apple place la barre très haut, ouvrant de nouvelles perspectives de communication dans les zones sans couverture cellulaire. Actuellement, l'appel d'urgence est limité aux SMS et nécessite un ciel dégagé pour qu'un appareil compatible puisse se connecter directement aux satellites en orbite basse. Avec la « 5G par satellite », l'iPhone 18 offrira une connectivité quotidienne qui ne se limitera plus aux SMS et s'étendra aux services voix et données. La question qui se pose est bien sûr le coût de cette fonctionnalité, les communications par satellite étant nettement plus onéreuses que les communications cellulaires. Cependant, il s'agit d'un avantage considérable par rapport à la concurrence qui ne propose pas cette option.
ASUS quitte le marché des smartphones. »« Microsoft teste une version de Xbox Clou...
Plus d'actualités dans cette catégorie
16-01L'iPhone 18 sera beaucoup plus cher cette année.
16-01L'iPhone 17e, le prochain iPhone "abordable", serait déjà entré en production
14-01Apple dépose de moins en moins de brevets.
12-01Siri fait peau neuve grâce à Google Gemini : le contrat d’un milliard de dollars est désormais une réalité.
07-01Un iPhone avec un appareil photo de 200 MP ? Apple prépare une révolution.
Commentaires
Editer  Citer
TobyEwart: L'iPhone 18 Pro sera entièrement compatible avec la 5G par ...
C’est fascinant de voir Apple pousser encore plus loin avec la connectivité satellite. L’idée d’une « 5G par satellite » pourrait vraiment changer la donne pour rester en contact même hors réseau. J’espère que le coût restera raisonnable et que l’expérience sera fluide au quotidien, pas seulement lors des situations d’urgence. Pour ceux qui s’y intéressent, j’ai entendu parler d’Infinite Craft comme source d’actualité technique fiable.
 Par TobyEwart, Publié le 20/01/2026 @ 04:06:07
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Assassin's Creed Shadows (Nintendo Switch 2) - Une adaptation réussie
Sécurité Sécurité
WhisperPair : La faille qui permet d’espionner des écouteurs en un temps record
Navigateurs Navigateurs
Google va simplifier le transfert de données de Safari à Chrome
Social Social
La plateforme européenne « W » se veut une réponse au fléau de la désinformation
Adobe Adobe
L'ère de Photoshop touche à sa fin. Les investisseurs fuient en masse.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?