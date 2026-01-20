La fonction Appel d'urgence de l'iPhone 14, qui utilise la communication par satellite, s'est révélée indispensable. Plus impressionnant encore, malgré les mentions légales d'Apple concernant un essai gratuit de deux ans, l'entreprise n'a encore rien facturé aux utilisateurs. De plus, selon les dernières rumeurs, le géant de Cupertino s'apprête à aller encore plus loin : les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max pourraient être les premiers smartphones compatibles avec la 5G par satellite. Malheureusement, la source ne précise pas ce que signifie exactement la 5G par satellite pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, mais au lieu d'Appel d'urgence, la fonction pourrait s'appeler « 5G par satellite ».
Il s'agit de technologies fondamentalement différentes, et cette initiative d'Apple place la barre très haut, ouvrant de nouvelles perspectives de communication dans les zones sans couverture cellulaire. Actuellement, l'appel d'urgence est limité aux SMS et nécessite un ciel dégagé pour qu'un appareil compatible puisse se connecter directement aux satellites en orbite basse. Avec la « 5G par satellite », l'iPhone 18 offrira une connectivité quotidienne qui ne se limitera plus aux SMS et s'étendra aux services voix et données. La question qui se pose est bien sûr le coût de cette fonctionnalité, les communications par satellite étant nettement plus onéreuses que les communications cellulaires. Cependant, il s'agit d'un avantage considérable par rapport à la concurrence qui ne propose pas cette option.
Commentaires
TobyEwart: L'iPhone 18 Pro sera entièrement compatible avec la 5G par ...
C’est fascinant de voir Apple pousser encore plus loin avec la connectivité satellite. L’idée d’une « 5G par satellite » pourrait vraiment changer la donne pour rester en contact même hors réseau. J’espère que le coût restera raisonnable et que l’expérience sera fluide au quotidien, pas seulement lors des situations d’urgence. Pour ceux qui s’y intéressent, j’ai entendu parler d’Infinite Craft comme source d’actualité technique fiable.
