Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Microsoft teste une version de Xbox Cloud Gaming financée par la publicité.
Publié le: 19/01/2026 @ 18:54:12: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftMicrosoft envisagerait une version de Xbox Cloud Gaming financée par la publicité, permettant aux joueurs de profiter d'une heure de jeu publicitaire par session. Cette information a été rapportée par Windows Central . L'annonce se base sur les observations de joueurs ayant aperçu une notification correspondante. Cette version serait disponible indépendamment du Xbox Game Pass, actuellement requis pour accéder à Xbox Cloud Gaming. Face au déclin des ventes de consoles, Microsoft explore des sources de revenus alternatives. L'introduction de cette formule publicitaire n'a pas encore été confirmée officiellement.
L'iPhone 18 Pro sera entièrement compat... »« Marathon : Bungie annonce la date de sor...
Plus d'actualités dans cette catégorie
07-01Microsoft se prépare à des licenciements massifs sans précédent à cause de l'IA.
05-01« Microslop » est le nouveau nom viral de Microsoft car ils imposent l'IA à tout le monde
15-12Plus de 400 nouveaux thèmes débarquent sur le Microsoft Store
15-12Microsoft installe Copilot sur les téléviseurs LG sans le consentement de l'utilisateur
05-12Suite à l'augmentation du prix du Game Pass, Microsoft offre de l'argent aux joueurs.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Assassin's Creed Shadows (Nintendo Switch 2) - Une adaptation réussie
Sécurité Sécurité
WhisperPair : La faille qui permet d’espionner des écouteurs en un temps record
Navigateurs Navigateurs
Google va simplifier le transfert de données de Safari à Chrome
Social Social
La plateforme européenne « W » se veut une réponse au fléau de la désinformation
Adobe Adobe
L'ère de Photoshop touche à sa fin. Les investisseurs fuient en masse.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?