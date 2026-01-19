Microsoft teste une version de Xbox Cloud Gaming financée par la publicité.

Microsoft envisagerait une version de Xbox Cloud Gaming financée par la publicité, permettant aux joueurs de profiter d'une heure de jeu publicitaire par session. Cette information a été rapportée par Windows Central . L'annonce se base sur les observations de joueurs ayant aperçu une notification correspondante. Cette version serait disponible indépendamment du Xbox Game Pass, actuellement requis pour accéder à Xbox Cloud Gaming. Face au déclin des ventes de consoles, Microsoft explore des sources de revenus alternatives. L'introduction de cette formule publicitaire n'a pas encore été confirmée officiellement.
