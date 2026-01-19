Publié le: 19/01/2026 @ 17:52:39: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Bungie a dévoilé Marathon , annonçant sa date de sortie ( suite à la fuite sur Xbox ) et détaillant toutes les éditions disponibles au lancement, dont une édition collector pour les fans les plus fervents. La nouvelle bande-annonce de gameplay présente Gantry, un agent de la faction MIDA, l'un des personnages que vous rencontrerez sur Tau Ceti, offrant un aperçu plus précis de l'identité et des ambitions du projet. Les précommandes sont désormais ouvertes sur toutes les plateformes compatibles. Marathon s'articule autour d'un univers narratif qui se dévoile à travers des factions et des contrats. Les six factions possèdent chacune des agents, des objectifs et des rivalités différents, et l'accomplissement des missions pour chacune d'elles révélera progressivement l'histoire de la planète Tau Ceti. Le récit ne se contente pas d'être raconté, il est exploré : des enregistrements audio et textuels perdus, des graffitis énigmatiques, des systèmes abandonnés et des objets narratifs alimentent le Codex, consultable même en dehors des parties. Bungie a également annoncé le casting vocal anglais, qui comprend plusieurs personnalités de renom du jeu vidéo et du divertissement. Dès sa sortie, le jeu proposera des dialogues entièrement localisés dans toutes les langues prises en charge, et des doublages supplémentaires seront disponibles ultérieurement. Ceci confirme l'objectif de créer un univers cohérent et vivant où histoire et gameplay s'entremêlent.
Concernant les éditions, l'Édition Standard donne accès à toutes les mises à jour de gameplay de l'An 1, telles que les cartes, les événements et les coques de Runner, ainsi qu'aux bonus de précommande : éléments cosmétiques d'armes, emblèmes et récompenses liées à Destiny 2 via un compte Bungie.net. L'Édition Deluxe ajoute tout le contenu de l'Édition Standard et propose un Pass Récompenses Premium, 200 jetons SILK et une série d'éléments cosmétiques exclusifs pour les armes et les coques de Runner sur le thème de Déclin Nocturne. En plus des versions numériques, Bungie a également dévoilé l'Édition Collector Marathon, offrant une expérience de déballage premium inspirée du scénario du jeu. Elle contient une statuette à l'échelle 1/6 du Corps du Coureur Voleur, une figurine WEAVEworm de collection, un écusson brodé, des cartes postales et des récompenses numériques supplémentaires. Cette édition est disponible à l'achat sur la boutique Bungie.
Marathon sera disponible sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S avec une compatibilité multiplateforme complète (jeu et sauvegarde). Bungie a également remercié la communauté pour sa participation aux tests qui ont débuté en avril dernier et a annoncé que de plus amples informations sur la période d'essai ouverte à venir seront communiquées prochainement. Tau Ceti se prépare par ailleurs à accueillir de nouveaux joueurs.
Concernant les éditions, l'Édition Standard donne accès à toutes les mises à jour de gameplay de l'An 1, telles que les cartes, les événements et les coques de Runner, ainsi qu'aux bonus de précommande : éléments cosmétiques d'armes, emblèmes et récompenses liées à Destiny 2 via un compte Bungie.net. L'Édition Deluxe ajoute tout le contenu de l'Édition Standard et propose un Pass Récompenses Premium, 200 jetons SILK et une série d'éléments cosmétiques exclusifs pour les armes et les coques de Runner sur le thème de Déclin Nocturne. En plus des versions numériques, Bungie a également dévoilé l'Édition Collector Marathon, offrant une expérience de déballage premium inspirée du scénario du jeu. Elle contient une statuette à l'échelle 1/6 du Corps du Coureur Voleur, une figurine WEAVEworm de collection, un écusson brodé, des cartes postales et des récompenses numériques supplémentaires. Cette édition est disponible à l'achat sur la boutique Bungie.
Marathon sera disponible sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S avec une compatibilité multiplateforme complète (jeu et sauvegarde). Bungie a également remercié la communauté pour sa participation aux tests qui ont débuté en avril dernier et a annoncé que de plus amples informations sur la période d'essai ouverte à venir seront communiquées prochainement. Tau Ceti se prépare par ailleurs à accueillir de nouveaux joueurs.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité