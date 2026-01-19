Interdire les réseaux sociaux aux enfants pourrait devenir une norme mondiale

L'Australie a interdit l'utilisation des réseaux sociaux aux moins de 16 ans, et d'autres pays envisagent des réglementations similaires . Le Royaume-Uni pourrait être le prochain : la Chambre des Lords vote cette semaine sur un amendement à la loi sur la protection de l'enfance visant à instaurer une interdiction comparable. La loi australienne, entrée en vigueur le 10 décembre, concerne les principales plateformes de médias sociaux, dont TikTok, Instagram, YouTube, X et Reddit. Les entreprises technologiques sont tenues de mettre en place des systèmes de vérification de l'âge, sous peine d'amendes pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (environ 32 millions de dollars américains). Les réactions à l'interdiction australienne sont mitigées. Reddit a intenté un procès, arguant que la nouvelle loi restreint excessivement les discussions politiques en ligne. Meta a exhorté le gouvernement australien à reconsidérer sa décision, tandis que la plateforme X a explicitement déclaré dans un message aux utilisateurs qu'il ne s'agissait pas d'un choix de leur part, mais d'une obligation légale.
Malgré la résistance des géants de la tech, la tendance législative semble claire. La France, le Danemark, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la Grèce envisagent des législations similaires. Aux États-Unis, une interdiction nationale est improbable, mais certains États, comme la Californie et le Texas, travaillent à l'élaboration de leurs propres réglementations pour 2026. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a publiquement soutenu l'interdiction, affirmant qu'elle était nécessaire pour mieux protéger les enfants des réseaux sociaux. Il a admis examiner les solutions australiennes et envisager toutes les options, y compris des restrictions pour les moins de 16 ans et une limitation du temps d'écran pour ces mêmes enfants. L'association Smartphone Free Childhood, qui milite pour limiter l'accès des enfants aux smartphones, a envoyé cette semaine plus de 100 000 courriels aux députés britanniques pour les inciter à protéger le bien-être des enfants.
Les experts estiment que si cette interdiction devenait une norme mondiale, elle réduirait la pression des pairs sur les adolescents. Actuellement, les jeunes se sentent obligés d'utiliser les plateformes parce que leurs amis le font. Une modification de la loi pourrait rompre ce cercle vicieux et permettre aux jeunes de renouer des liens dans le monde réel.
