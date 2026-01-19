Se connecter  
Publié le: 19/01/2026 @ 16:44:06: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosLa saga consacrée au tournoi le plus meurtrier de tous a toujours proposé une volonté de fictionner, plus que d'autres titres, l'histoire des différents personnages. Cependant, au fil des années, ce que nous avons pu constater, c'est que l'immensité d'un casting aussi varié rendait difficile la mise en cohérence de l'histoire. Le besoin de plaire aux fans avec la présence de tel ou tel personnage se heurtait au besoin des scénaristes de faire mourir un ou plusieurs personnages dans le chapitre concerné. Le choix fait à la fin de Mortal Kombat 11 semblait préparer le terrain pour un redémarrage en douceur de la saga qui garantirait également plus de liberté au récit. Bien que le nom du jeu et les mécanismes de jeu puissent également laisser penser que cela a été fait, sur le plan narratif, Mortal Kombat 1 est en tous points une suite du précédent et l'astuce utilisée était certes astucieuse mais aussi plutôt infructueuse dans la réalisation de son objectif. Attention, ce n'est pas une mauvaise histoire, mais plutôt une histoire tordue qui finit par se replier sur elle-même, faisant des choix plutôt surréalistes et banals. Le secret de Polichinelle est en fait confronté à l'expédient éculé du multivers. Des variantes et des versions de personnages appartenant à différentes chronologies se rencontrent, créant la destruction et la mort jusqu'à la résolution rapide du danger grâce aux actes héroïques d'un personnage aidé par un allié d'une autre dimension. En bref, l’intrigue des 10 derniers films Marvel, du récent film oscarisé record et les trois quarts du récit de divertissement pour 2022-2023. Le problème, cependant, n'est pas l'originalité, mais plutôt le fait qu'en termes de mordant, l'histoire de Mortal Kombat 1 a rarement réussi à nous garder scotchés à l'écran et en effet, à certaines occasions, nous aurions préféré le temps de narration. des événements à raccourcir.
