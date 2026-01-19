Ces derniers jours, Google a confirmÃ© l'arrivÃ©e d'un processus de Sideloading plus complexe sur Android , aprÃ¨s que certaines chaÃ®nes de caractÃ¨res trouvÃ©es sur le Play Store aient attirÃ© l'attention d'utilisateurs plus expÃ©rimentÃ©s. Cette nouvelle fonctionnalitÃ© introduit un processus d'installation dit Â« Ã friction Ã©levÃ©e Â» , conÃ§u pour sensibiliser aux risques associÃ©s aux applications provenant de dÃ©veloppeurs non vÃ©rifiÃ©s . Google a rÃ©agi directement Ã ces signalements par le biais d'un commentaire de Matthew Forsyth , responsable de l'expÃ©rience dÃ©veloppeur Google Play . Forsyth Ã©voque un vÃ©ritable mÃ©canisme de responsabilisation , un niveau de responsabilitÃ© qui ne vise pas Ã bloquer l'installation, mais plutÃ´t Ã mieux expliquer les Ã©tapes comportant des risques potentiels. Les utilisateurs plus avancÃ©s pourront toujours choisir l' option Â« Installer sans vÃ©rification Â» , mais ce chemin comprendra des Ã©tapes supplÃ©mentaires conÃ§ues pour vous aider Ã mieux comprendre les implications de ce choix. Dans les derniÃ¨res versions du Play Store, de nouveaux avertissements apparaissent dÃ©jÃ , soulignant la nÃ©cessitÃ© d'une connexion internet , la prÃ©sence d' une vÃ©rification par le dÃ©veloppeur et les risques potentiels, tout en maintenant la possibilitÃ© de poursuivre l'utilisation.
La question essentielle est de savoir jusqu'oÃ¹ Google poussera cette approche complexe . Rien n'indique pour l'instant qu'un ordinateur ou des outils externes seront nÃ©cessaires, et le processus reste entiÃ¨rement gÃ©rable depuis l'appareil. Lâ€™installation dâ€™applications provenant de sources non officielles reste possible, mais avec un plus grand nombre dâ€™ avertissements et de confirmations , que Google prÃ©sente comme des outils de sensibilisation aux risques . Pour Android, qui a toujours fait de l'ouverture une caractÃ©ristique structurelle de son logiciel, la maniÃ¨re dont ce processus Ã©voluera dÃ©terminera dans quelle mesure cette ouverture restera accessible en pratique. Au final, tout changement qui ajoute des frictions risque de se transformer en une petite Ã©preuve de patience , et sur Android, la frontiÃ¨re entre protection et agacement est toujours trÃ¨s mince.
La question essentielle est de savoir jusqu'oÃ¹ Google poussera cette approche complexe . Rien n'indique pour l'instant qu'un ordinateur ou des outils externes seront nÃ©cessaires, et le processus reste entiÃ¨rement gÃ©rable depuis l'appareil. Lâ€™installation dâ€™applications provenant de sources non officielles reste possible, mais avec un plus grand nombre dâ€™ avertissements et de confirmations , que Google prÃ©sente comme des outils de sensibilisation aux risques . Pour Android, qui a toujours fait de l'ouverture une caractÃ©ristique structurelle de son logiciel, la maniÃ¨re dont ce processus Ã©voluera dÃ©terminera dans quelle mesure cette ouverture restera accessible en pratique. Au final, tout changement qui ajoute des frictions risque de se transformer en une petite Ã©preuve de patience , et sur Android, la frontiÃ¨re entre protection et agacement est toujours trÃ¨s mince.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©