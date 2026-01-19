ChatGPT change à jamais : le forfait Go arrive et (malheureusement) la publicité.

Publié le: 19/01/2026 @ 15:15:59: Par Nic007 Dans "Programmation"
Après un lancement initial en Inde et une extension à 170 pays , OpenAI rend ChatGPT Go disponible dans tous les pays où il est présent . L'abonnement est désormais également disponible en Europe au prix de 8 euros par mois . L’offre se structure ainsi en trois niveaux distincts : Go , Plus et Pro . Les prix, convertis en euros, sont de 8 euros pour Go, 23 euros pour Plus et 229 euros pour Pro. Par rapport à la version gratuite, Go inclut des fonctionnalités supplémentaires visant à réduire les limitations actuelles et à rendre l'utilisation quotidienne du modèle plus fluide.
- 10 fois plus de messages que le forfait gratuit
- Plus de possibilités de télécharger des fichiers et de générer des images
- Accès ininterrompu au modèle GPT‑5.2 Instant
- Une mémoire plus grande pour des conversations plus longues.
OpenAI introduit une deuxième nouveauté : l’expérimentation de la publicité dans les versions gratuite et Go aux États-Unis. L’entreprise précise que les formules Plus , Pro , Business et Enterprise resteront entièrement exemptes de publicité. Lors des tests, des publicités s'afficheront en bas des réponses contenant du contenu sponsorisé en lien avec la conversation. Chaque publicité sera clairement identifiée , séparée du texte généré et accompagnée d'outils permettant de localiser son origine ou de la supprimer. Durant cette phase expérimentale, OpenAI ne diffusera pas de publicités aux utilisateurs mineurs ni dans les conversations abordant des sujets sensibles ou réglementés, tels que la santé, la santé mentale ou la politique. L'entreprise souligne également que les conversations ne sont pas partagées avec les annonceurs et que les parrainages ne modifient en aucune façon les réponses du modèle, établissant ainsi une distinction claire entre le contenu généré et le contenu publicitaire. Les tests n'ont pas encore commencé : OpenAI annonce un lancement « dans les prochaines semaines », limité aux utilisateurs américains connectés disposant d'un abonnement gratuit ou Go.
