Publié le: 19/01/2026 @ 15:12:27: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Microsoft a publié la version stable d'Edge 144, qui apporte non seulement des correctifs, mais aussi de nouvelles fonctionnalités. Il ne s'agit pas d'une mise à jour révolutionnaire, mais plutôt d'une évolution progressive avec des améliorations mineures. L'un des changements les plus notables est la simplification du masquage du bouton Copilot dans la barre d'outils. Un simple clic droit sur l'icône et la sélection de l'option « Masquer » vous mèneront aux paramètres, où vous pourrez activer ou désactiver rapidement l'affichage de Copilot. Plus besoin de naviguer dans les menus. Microsoft a également modifié les paramètres de performance. Le « Mode efficacité » est renommé « Économiseur d'énergie » afin de mieux refléter sa fonction. Le mode de jeu PC est renommé « Optimisation pour les jeux PC ». Les fonctionnalités restent similaires, mais ces nouveaux noms visent à les rendre plus conviviales. Edge 144 introduit un nouveau moteur WebGL pour Windows. Sur les ordinateurs dépourvus de carte graphique, le navigateur utilise désormais le framework WARP au lieu de SwiftShader, qui n'est plus pris en charge. Ce changement concerne principalement les machines virtuelles et les environnements sans interface graphique. Sur les systèmes non Windows, un GPU physique n'est plus requis pour la prise en charge de WebGL.
Le fonctionnement de la saisie semi-automatique a également été modifié. Lorsque vous saisissez une adresse, Edge vous demande désormais si vous souhaitez enregistrer les données pour des suggestions ultérieures. Ceci afin de réduire les saisies accidentelles et d'organiser la liste de saisie semi-automatique. Sur les ordinateurs Windows, la recherche visuelle est accessible depuis la barre de recherche Edge. Les utilisateurs peuvent envoyer une image à Bing Visual Search pour reconnaître des objets, copier ou traduire du texte, trouver des produits, des recettes, des lieux ou obtenir plus d'informations à partir de l'image. Microsoft annonce également des changements pour les utilisateurs professionnels. À partir d'Edge 145, le navigateur affichera une page « Nouveautés » lors du premier lancement suivant une mise à jour majeure. Les administrateurs pourront activer ou désactiver cette fonctionnalité via des stratégies de sécurité.
Edge 144 inclut également des correctifs de sécurité et résout un bug qui provoquait le plantage du navigateur lors du chargement de fichiers depuis des dossiers locaux. Microsoft ne fournit pas de détails sur toutes les vulnérabilités, mais cette mise à jour corrige plusieurs failles découvertes dans les versions précédentes. Pour vérifier les mises à jour, accédez aux paramètres d'Edge et ouvrez la section « Aide ». Le navigateur peut également se mettre à jour automatiquement en arrière-plan après un redémarrage.
Le fonctionnement de la saisie semi-automatique a également été modifié. Lorsque vous saisissez une adresse, Edge vous demande désormais si vous souhaitez enregistrer les données pour des suggestions ultérieures. Ceci afin de réduire les saisies accidentelles et d'organiser la liste de saisie semi-automatique. Sur les ordinateurs Windows, la recherche visuelle est accessible depuis la barre de recherche Edge. Les utilisateurs peuvent envoyer une image à Bing Visual Search pour reconnaître des objets, copier ou traduire du texte, trouver des produits, des recettes, des lieux ou obtenir plus d'informations à partir de l'image. Microsoft annonce également des changements pour les utilisateurs professionnels. À partir d'Edge 145, le navigateur affichera une page « Nouveautés » lors du premier lancement suivant une mise à jour majeure. Les administrateurs pourront activer ou désactiver cette fonctionnalité via des stratégies de sécurité.
Edge 144 inclut également des correctifs de sécurité et résout un bug qui provoquait le plantage du navigateur lors du chargement de fichiers depuis des dossiers locaux. Microsoft ne fournit pas de détails sur toutes les vulnérabilités, mais cette mise à jour corrige plusieurs failles découvertes dans les versions précédentes. Pour vérifier les mises à jour, accédez aux paramètres d'Edge et ouvrez la section « Aide ». Le navigateur peut également se mettre à jour automatiquement en arrière-plan après un redémarrage.
Plus d'actualités dans cette catégorie
11-12Chrome facilite désormais le remplissage des formulaires : portefeuille, documents et adresses, tout au même endroit
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité