Windows 11 peut refuser de s'arrêter après la mise à jour de janvier 2026

Windows 11 ne se contente pas de gagner de nouvelles fonctionnalités, il est aussi de plus en plus dysfonctionnel à chaque mise à jour. Microsoft a réussi l'impossible à cet égard. Cette fois-ci ne fera sans doute pas exception. Microsoft a confirmé qu'après l'installation de la mise à jour de sécurité de janvier, certains ordinateurs exécutant Windows 11 version 23H2 ne s'éteignent pas ou ne peuvent pas entrer en mode hibernation. Au lieu de s'éteindre, Windows 11 continue de fonctionner même si l'utilisateur clique plusieurs fois sur l'option d'arrêt. Bien que tout semble normal pour l'utilisateur, l'ordinateur reste inactif et continue de tourner, ce qui peut entraîner une décharge plus rapide de la batterie des ordinateurs portables. Selon Microsoft, ce bogue est lié à Secure Launch, un mécanisme de sécurité basé sur la virtualisation qui garantit que seuls les composants de confiance sont chargés lors du démarrage du système. Sur les appareils où le lancement sécurisé est activé, les tentatives d'arrêt, de redémarrage ou de mise en veille prolongée après l'installation des correctifs de janvier peuvent échouer. L'entreprise n'a pas communiqué le nombre exact d'ordinateurs concernés ni les détails concernant la cause de l'erreur.
D'après Microsoft, vous pouvez éteindre votre ordinateur en saisissant « shutdown /s /t 0 » dans l'invite de commandes. Cette commande force l'arrêt immédiat du système. En attendant la résolution du problème, l'entreprise recommande d'enregistrer votre travail et d'éteindre votre ordinateur de cette manière afin d'éviter de le laisser allumé et de consommer de l'énergie inutilement. Aucun correctif n'est disponible pour le moment. Microsoft indique seulement qu'une solution sera proposée dans une prochaine mise à jour. Ce n'est pas le seul problème apparu depuis le Patch Tuesday de janvier. Microsoft a également reconnu qu'Outlook pouvait se bloquer ou ne plus répondre après l'installation de la mise à jour pour les comptes POP. L'entreprise a par ailleurs indiqué qu'une enquête était en cours pour déterminer la cause du problème.
Le Patch Tuesday a pour but de corriger les failles de sécurité, même les plus graves ; il est donc fortement déconseillé de les ignorer. Cependant, les mois suivants montrent que, parallèlement aux correctifs, de nouveaux problèmes apparaissent également, ce qui peut s'avérer gênant pour certains utilisateurs. Finalement, nous nous habituons peu à peu à l'idée que les mises à jour système peuvent réserver des surprises indésirables.
D'après Microsoft, vous pouvez éteindre votre ordinateur en saisissant « shutdown /s /t 0 » dans l'invite de commandes. Cette commande force l'arrêt immédiat du système. En attendant la résolution du problème, l'entreprise recommande d'enregistrer votre travail et d'éteindre votre ordinateur de cette manière afin d'éviter de le laisser allumé et de consommer de l'énergie inutilement. Aucun correctif n'est disponible pour le moment. Microsoft indique seulement qu'une solution sera proposée dans une prochaine mise à jour. Ce n'est pas le seul problème apparu depuis le Patch Tuesday de janvier. Microsoft a également reconnu qu'Outlook pouvait se bloquer ou ne plus répondre après l'installation de la mise à jour pour les comptes POP. L'entreprise a par ailleurs indiqué qu'une enquête était en cours pour déterminer la cause du problème.
Le Patch Tuesday a pour but de corriger les failles de sécurité, même les plus graves ; il est donc fortement déconseillé de les ignorer. Cependant, les mois suivants montrent que, parallèlement aux correctifs, de nouveaux problèmes apparaissent également, ce qui peut s'avérer gênant pour certains utilisateurs. Finalement, nous nous habituons peu à peu à l'idée que les mises à jour système peuvent réserver des surprises indésirables.
Plus d'actualités dans cette catégorie
15-01Les mises à jour de Windows 11 et Windows Server rendent une fonctionnalité essentielle inutilisable. Que des problèmes !
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité