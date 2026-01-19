Se connecter  
Google Chrome va permettre d'organiser les onglets verticalement
Publié le: 19/01/2026 @ 15:08:48: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
NavigateursGoogle Chrome va bÃ©nÃ©ficier d'une fonctionnalitÃ© trÃ¨s attendue par les utilisateurs : la possibilitÃ© d'organiser les onglets verticalement, que Google a testÃ©e dans le cadre du programme Canary en 2025. Il semble que cette fonctionnalitÃ© sera dÃ©sormais progressivement implÃ©mentÃ©e dans la version stable du navigateur web. L'affichage vertical des onglets est l'une des fonctionnalitÃ©s les plus demandÃ©es par les utilisateurs de Google Chrome. Fin 2018, Google a commencÃ© Ã  tester cette disposition dans la version Canary pour ordinateur. DÃ©sormais, cette fonctionnalitÃ© est disponible pour la premiÃ¨re fois dans la version bÃªta de Chrome, ce qui laisse prÃ©sager un dÃ©ploiement plus large prochain. Cette nouvelle fonctionnalitÃ© a Ã©tÃ© repÃ©rÃ©e dans Chrome 145, la version bÃªta actuelle. L'information a Ã©tÃ© publiÃ©e par l'utilisateur X @bramus, qui se prÃ©sente comme ingÃ©nieur en relations avec les dÃ©veloppeurs Chrome chez Google. L'affichage des onglets verticaux est actuellement dÃ©sactivÃ© par une option expÃ©rimentale. Pour l'activer, rendez-vous sur chrome://flags/#vertical-tabs, sÃ©lectionnez Â« ActivÃ© Â», puis redÃ©marrez votre navigateur. Une fois redÃ©marrÃ©, faites un clic droit sur la barre d'onglets et choisissez l'option permettant de dÃ©placer les onglets sur le cÃ´tÃ©. Une fois activÃ©e, cette option affiche les onglets dans un panneau vertical Ã  gauche de la fenÃªtre, au lieu d'une barre horizontale en haut. Les captures d'Ã©cran illustrent les diffÃ©rences entre l'ancienne et la nouvelle disposition.

D'aprÃ¨s les informations disponibles, le panneau latÃ©ral Ã  onglets peut Ãªtre redimensionnÃ© ou rÃ©duit Ã  une taille minimale. Cette fonctionnalitÃ© est Ã©galement compatible avec les groupes d'onglets, ce qui vous permet de conserver l'organisation actuelle des pages ouvertes. IndÃ©pendamment des paramÃ¨tres, Chrome propose Ã©galement une option pour modifier la position de la barre d'onglets. Vous la trouverez dans ParamÃ¨tres > Apparence, oÃ¹ vous pourrez dÃ©placer les onglets sur le cÃ´tÃ© de la fenÃªtre Ã  l'aide d'une autre mÃ©thode. Les onglets verticaux ont Ã©tÃ© introduits dans la version Canary en novembre dernier. Ã€ l'Ã©poque, la fonctionnalitÃ© Ã©tait opÃ©rationnelle, mais elle Ã©tait apparemment bien moins aboutie que des fonctionnalitÃ©s similaires proposÃ©es par d'autres navigateurs. Son apparition dans la version bÃªta laisse prÃ©sager des dÃ©veloppements en cours et une version stable imminente. Google n'a pas encore annoncÃ© de date prÃ©cise pour le dÃ©ploiement des onglets verticaux auprÃ¨s de tous les utilisateurs de Chrome. Cependant, la prÃ©sence de cette fonctionnalitÃ© dans la version bÃªta laisse penser que son lancement public n'est plus qu'une question de temps.
