Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Le processeur Intel Core 7 253PE repéré dans un benchmark
Publié le: 19/01/2026 @ 15:07:06: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelLes informations concernant les puces Bartlett Lake entièrement composées de cœurs P sont restées rares jusqu'à présent : Intel a déjà commercialisé les versions E et TE de cette famille, tandis que les modèles attendus, uniquement composés de cœurs P, sont encore en développement. Aujourd'hui, le Core 7 253PE a été testé sur la base de données PassMark, révélant certaines de ses spécifications et permettant de comparer ses performances à celles des solutions précédentes à 10 et 14 cœurs. Le processeur a obtenu un score de 3 647 points en monocœur et de 31 802 points en multicœur. Comparé au Core i5 14400, un processeur Raptor Lake Refresh à 10 cœurs, ses performances multicœurs sont supérieures de près de 20 %.

Lors du test multithread, le Core 7 253PE surpasse légèrement l'Intel Core i5 14500 à 14 cœurs. Il est toutefois important de noter que les Core i5 14400 et Core i5 14500 possèdent des configurations de cœurs totalement différentes et ne sont pas des prédécesseurs directs en raison de différences architecturales. Tous deux utilisent seulement six cœurs P, les autres étant des cœurs E. Néanmoins, l'échantillon à cœurs P affiche des performances multithread impressionnantes, ce qui le rend particulièrement intéressant pour les tâches gourmandes en ressources CPU. Le résultat monothread est moins convaincant, mais un seul échantillon de test est actuellement disponible ; davantage de données sont donc nécessaires pour tirer une conclusion plus définitive. Cependant, l'entreprise a clairement pris de l'élan en ce début d'année, ce qui est encourageant compte tenu du récent déclin des performances d'Intel.
Google Chrome va permettre d'organiser l... »« AMD n'a pas l'intention d'augmenter les ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
13-01Intel est prêt à conquérir le marché des consoles portables.
12-01Le processeur Panther Lake d'Intel surpasse son rival d'AMD. Deux fois plus d'images par seconde
07-01Intel présente sa nouvelle carte graphique Arc B390. Les résultats sont impressionnants.
22-12Les résultats des tests effectués sur les nouvelles puces Intel ont fait surface en ligne.
19-12Intel mise tout sur Nova Lake, qui est en passe de détrôner AMD en termes de performances sur les ordinateurs de bureau.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Assassin's Creed Shadows (Nintendo Switch 2) - Une adaptation réussie
Sécurité Sécurité
WhisperPair : La faille qui permet d’espionner des écouteurs en un temps record
Navigateurs Navigateurs
Google va simplifier le transfert de données de Safari à Chrome
Social Social
La plateforme européenne « W » se veut une réponse au fléau de la désinformation
Adobe Adobe
L'ère de Photoshop touche à sa fin. Les investisseurs fuient en masse.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?