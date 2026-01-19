Le processeur Intel Core 7 253PE repéré dans un benchmark

Les informations concernant les puces Bartlett Lake entièrement composées de cœurs P sont restées rares jusqu'à présent : Intel a déjà commercialisé les versions E et TE de cette famille, tandis que les modèles attendus, uniquement composés de cœurs P, sont encore en développement. Aujourd'hui, le Core 7 253PE a été testé sur la base de données PassMark, révélant certaines de ses spécifications et permettant de comparer ses performances à celles des solutions précédentes à 10 et 14 cœurs. Le processeur a obtenu un score de 3 647 points en monocœur et de 31 802 points en multicœur. Comparé au Core i5 14400, un processeur Raptor Lake Refresh à 10 cœurs, ses performances multicœurs sont supérieures de près de 20 %.
Lors du test multithread, le Core 7 253PE surpasse légèrement l'Intel Core i5 14500 à 14 cœurs. Il est toutefois important de noter que les Core i5 14400 et Core i5 14500 possèdent des configurations de cœurs totalement différentes et ne sont pas des prédécesseurs directs en raison de différences architecturales. Tous deux utilisent seulement six cœurs P, les autres étant des cœurs E. Néanmoins, l'échantillon à cœurs P affiche des performances multithread impressionnantes, ce qui le rend particulièrement intéressant pour les tâches gourmandes en ressources CPU. Le résultat monothread est moins convaincant, mais un seul échantillon de test est actuellement disponible ; davantage de données sont donc nécessaires pour tirer une conclusion plus définitive. Cependant, l'entreprise a clairement pris de l'élan en ce début d'année, ce qui est encourageant compte tenu du récent déclin des performances d'Intel.
