AMD n'a pas l'intention d'augmenter les prix de ses cartes graphiques

La hausse des prix des cartes graphiques est quasi inÃ©vitable et s'accÃ©lÃ¨re en raison de la grave pÃ©nurie de mÃ©moire vive (DRAM) engendrÃ©e par l'essor actuel de l'intelligence artificielle (IA). Si certains fabricants affirment absorber une partie des coÃ»ts supplÃ©mentaires liÃ©s Ã l'augmentation du prix des composants, d'autres ont rapidement augmentÃ© leurs tarifs afin de maximiser leurs profits. Cette pÃ©nurie de mÃ©moire a fortement impactÃ© les PC, ordinateurs portables, smartphones et cartes graphiques prÃ©-assemblÃ©s, et de nombreux fournisseurs se tournent de plus en plus vers le marchÃ© de l'IA. Nous avons dÃ©jÃ publiÃ© des articles sur les hausses de prix attendues pour les cartes graphiques NVIDIA et AMD de gÃ©nÃ©ration actuelle.
NVIDIA, qui occupe actuellement une position dominante sur le segment des cartes graphiques grand public, rencontrerait des problÃ¨mes d'approvisionnement concernant la GeForce RTX 5070 Ti et se concentrerait probablement davantage sur les modÃ¨les dotÃ©s de 8 Go de mÃ©moire vidÃ©o. De son cÃ´tÃ©, AMD reste pour l'instant discret sur sa stratÃ©gie d'approvisionnement et de prix. Dans une interview accordÃ©e Ã Gizmodo, David McAfee, vice-prÃ©sident d'AMD en charge de Ryzen, a Ã©voquÃ© la situation actuelle et certains projets de l'entreprise. Il a indiquÃ© qu'AMD tisse depuis de nombreuses annÃ©es des partenariats stratÃ©giques avec tous les principaux fabricants de DRAM afin de garantir les volumes d'approvisionnement nÃ©cessaires et des conditions d'achat avantageuses pour son activitÃ© graphique. Il a toutefois soulignÃ© que, dans le contexte actuel, l'entreprise ne peut pas prÃ©voir l'avenir avec certitude.
NVIDIA, qui occupe actuellement une position dominante sur le segment des cartes graphiques grand public, rencontrerait des problÃ¨mes d'approvisionnement concernant la GeForce RTX 5070 Ti et se concentrerait probablement davantage sur les modÃ¨les dotÃ©s de 8 Go de mÃ©moire vidÃ©o. De son cÃ´tÃ©, AMD reste pour l'instant discret sur sa stratÃ©gie d'approvisionnement et de prix. Dans une interview accordÃ©e Ã Gizmodo, David McAfee, vice-prÃ©sident d'AMD en charge de Ryzen, a Ã©voquÃ© la situation actuelle et certains projets de l'entreprise. Il a indiquÃ© qu'AMD tisse depuis de nombreuses annÃ©es des partenariats stratÃ©giques avec tous les principaux fabricants de DRAM afin de garantir les volumes d'approvisionnement nÃ©cessaires et des conditions d'achat avantageuses pour son activitÃ© graphique. Il a toutefois soulignÃ© que, dans le contexte actuel, l'entreprise ne peut pas prÃ©voir l'avenir avec certitude.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©