Android 16 QPR3 Beta 2 : La solution aux problèmes de batterie et de Wi-Fi des Google Pixel

Android 16 QPR3 Beta 2 : La solution aux problèmes de batterie et de Wi-Fi des ...
Publié le: 16/01/2026 @ 17:13:04: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidGoogle a déployé Android 16 QPR3 Beta 2 sur les appareils Pixel compatibles . Il s'agit d'une mise à jour plus importante que prévu, conçue pour améliorer l'expérience au quotidien. La stabilité , la consommation d'énergie et la gestion des interfaces sont en effet au cœur des préoccupations, mais la mise à jour affecte également différentes zones du système et résout des problèmes qui, ces derniers mois, ont affecté l'utilisation des modèles Pixel , des plus récents aux smartphones des générations précédentes. Google s'attaque à l'un des problèmes les plus fréquemment signalés : la gestion de la batterie . La bêta 2 corrige un bug, présent depuis des mois, qui empêchait les appareils d' atteindre la limite de charge définie (atteignant tout de même 100 %) et entraînait une consommation d'énergie anormale pendant la nuit en raison d'une gestion inefficace des processus en arrière-plan. Le système améliore également la gestion de la recharge sans fil et de la recharge filaire , qui étaient parfois incohérentes ou particulièrement lentes en raison d'un problème au niveau du module de gestion de l'alimentation. Ces interventions visent à rendre l'autonomie plus prévisible et à réduire les épisodes de surchauffe ou de comportement inattendu pendant la charge.

La bêta 2 corrige un problème de lenteur du Wi-Fi , affectant notamment le streaming et les téléchargements. Elle résout également un problème de coupures d'appels , éliminant ainsi les problèmes de connexion intermittents. Lors des appels, le passage au haut-parleur était lent et sans retour visuel. Le réglage du système de routage audio élimine ce délai, rendant la gestion de la sortie plus homogène. Un plantage inattendu dans le menu Informations radio, qui empêchait l'accès à certains paramètres réseau, a également été corrigé . Google a repensé la section Paramètres > Système pour une meilleure organisation. Cette nouvelle organisation vise à faciliter la recherche des éléments les plus fréquemment utilisés. La bêta 2 corrige un problème qui provoquait le blocage du tiroir d'applications lors du défilement, en raison d'une erreur de rendu graphique. Les ralentissements qui survenaient lors de l'ouverture du panneau de notifications en mode plein écran ou lors de l'utilisation de contenu PiP ont été corrigés grâce à une amélioration du système de rendu d'écran.

La nouvelle version bêta corrige certains arrêts inattendus liés à la gestion des applications en cours d'exécution lors du pliage d'un appareil pliable. Ce correctif modifie la séquence d'étapes que le système doit effectuer lors des changements d'état de l'appareil. Les plantages affectant les applications tierces, y compris les logiciels Microsoft gérés via Intune, en raison d'un problème de compatibilité système, ont également été corrigés . La bêta 2 corrige également le comportement incorrect d' Android Auto , qui enregistrait un temps d'utilisation de l'écran supérieur à la durée réelle, avec un impact négatif sur l'autonomie de la batterie. Cette modification permet désormais un suivi énergétique plus précis. En résumé, cette mise à jour confirme un effort d'optimisation important visant à rendre Android 16 QPR3 plus fiable au quotidien, notamment lors du passage rapide d'une application à l'autre et d'une fonction à l'autre.
