Hyperkin entrevoit la possibilitÃ© d'une console portable Nintendo 64
PubliÃ© le: 16/01/2026 @ 17:11:48: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesHyperkin a annoncÃ© envisager la production d'une console portable Nintendo 64. L'entreprise a rÃ©pondu aux questions concernant une Ã©ventuelle console portable , indiquant qu'un tel produit est envisageable Ã  long terme. Cependant, Hyperkin a exclu toute sortie dans les un Ã  deux ans Ã  venir. Cette rÃ©flexion fait suite Ã  une mise Ã  jour concernant la Mega95, la prochaine console portable rÃ©tro du fabricant. Techniquement, une Ã©ventuelle console N64 lirait les cartouches et transfÃ©rerait les donnÃ©es de jeu dans sa mÃ©moire. Cette forme d'Ã©mulation est considÃ©rÃ©e comme sujette Ã  erreurs, car l'architecture de la Nintendo 64 originale est difficile Ã  reproduire. Hyperkin a soulignÃ© qu'il ne s'agit pas d'une annonce officielle, mais plutÃ´t d'une indication de rÃ©flexions Ã  long terme dans un contexte de concurrence avec d'autres fabricants.
