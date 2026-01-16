Hyperkin entrevoit la possibilitÃ© d'une console portable Nintendo 64

Hyperkin a annoncÃ© envisager la production d'une console portable Nintendo 64. L'entreprise a rÃ©pondu aux questions concernant une Ã©ventuelle console portable , indiquant qu'un tel produit est envisageable Ã long terme. Cependant, Hyperkin a exclu toute sortie dans les un Ã deux ans Ã venir. Cette rÃ©flexion fait suite Ã une mise Ã jour concernant la Mega95, la prochaine console portable rÃ©tro du fabricant. Techniquement, une Ã©ventuelle console N64 lirait les cartouches et transfÃ©rerait les donnÃ©es de jeu dans sa mÃ©moire. Cette forme d'Ã©mulation est considÃ©rÃ©e comme sujette Ã erreurs, car l'architecture de la Nintendo 64 originale est difficile Ã reproduire. Hyperkin a soulignÃ© qu'il ne s'agit pas d'une annonce officielle, mais plutÃ´t d'une indication de rÃ©flexions Ã long terme dans un contexte de concurrence avec d'autres fabricants.
