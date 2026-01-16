Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Gemini met à jour et corrige vos problèmes : gestion de fichiers améliorée
Publié le: 16/01/2026 @ 14:48:32: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleSuite à l'annonce de Personal Intelligence , Gemini introduit une nouvelle fonctionnalité visant à simplifier la gestion du contenu enregistré dans l'application, à savoir une refonte du dossier My Content , ou My Stuff pour les anglophones. La nouvelle interface fait suite aux aperçus publiés ces derniers mois et offre une manière plus organisée de consulter les images, les vidéos et les documents générés lors de l'utilisation des différents outils de la plateforme. Le dossier « Mon contenu » , accessible depuis la barre latérale de la version web de Gemini , affiche désormais deux nouvelles sections distinctes, du moins dès que la mise à jour sera disponible pour tous. Il s’agit des catégories « Médias » et « Documents » , conçues pour faciliter le regroupement des contenus que vous produisez lors de vos activités. La section Média regroupe toutes les images et vidéos créées à l'aide des outils intégrés. Cette organisation vous permet de trouver des fichiers visuels sans avoir à parcourir une liste unique et non structurée, comme c'était le cas auparavant.

La section Documents regroupe les contenus créés à l'aide de fonctionnalités telles que Recherche approfondie et Canvas . Elle comprend des textes, des rapports et des projets de code, avec un aperçu des deux créations les plus récentes. Un bouton dédié permet d'ouvrir la liste complète, ce qui est pratique lorsque le nombre de documents est important. La mise à jour « Mon contenu » est en cours de déploiement et sera bientôt disponible pour tous. Elle n'est cependant pas encore disponible sur Android et iOS , mais le sera ultérieurement. Les applications mobiles bénéficient néanmoins d'une petite mise à jour : un raccourci vers NotebookLM .
« ChatGPT Translate est officiel, vous pou...
Plus d'actualités dans cette catégorie
14-01Les nouvelles lunettes Google ne sont pas encore officielles, mais certains ont déjà essayé l'application associée.
13-01Google restreint l'IA : les aperçus de l'IA sont retirés des recherches Santé en raison de trop nombreux bugs.
12-01Gmail abandonne POP3 et Gmailify : quelles sont les nouveautés pour les comptes externes ?
08-01Google annonce une vague d'IA pour Gmail, dont une grande partie est gratuite !
07-01Google désactive discrètement une fonctionnalité clé de Gmail : les utilisateurs sont indignés.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Google Google
Gemini met à jour et corrige vos problèmes : gestion de fichiers améliorée
Programmation Programmation
ChatGPT Translate est officiel, vous pouvez déjà l'essayer : il est différent de Google Traduction.
Apple Apple
L'iPhone 18 sera beaucoup plus cher cette année.
Matériel Matériel
NVIDIA réduit sa production de cartes graphiques.
Apple Apple
L'iPhone 17e, le prochain iPhone "abordable", serait déjà entré en production
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?