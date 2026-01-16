Gemini met à jour et corrige vos problèmes : gestion de fichiers améliorée

Suite à l'annonce de Personal Intelligence , Gemini introduit une nouvelle fonctionnalité visant à simplifier la gestion du contenu enregistré dans l'application, à savoir une refonte du dossier My Content , ou My Stuff pour les anglophones. La nouvelle interface fait suite aux aperçus publiés ces derniers mois et offre une manière plus organisée de consulter les images, les vidéos et les documents générés lors de l'utilisation des différents outils de la plateforme. Le dossier « Mon contenu » , accessible depuis la barre latérale de la version web de Gemini , affiche désormais deux nouvelles sections distinctes, du moins dès que la mise à jour sera disponible pour tous. Il s’agit des catégories « Médias » et « Documents » , conçues pour faciliter le regroupement des contenus que vous produisez lors de vos activités. La section Média regroupe toutes les images et vidéos créées à l'aide des outils intégrés. Cette organisation vous permet de trouver des fichiers visuels sans avoir à parcourir une liste unique et non structurée, comme c'était le cas auparavant.
La section Documents regroupe les contenus créés à l'aide de fonctionnalités telles que Recherche approfondie et Canvas . Elle comprend des textes, des rapports et des projets de code, avec un aperçu des deux créations les plus récentes. Un bouton dédié permet d'ouvrir la liste complète, ce qui est pratique lorsque le nombre de documents est important. La mise à jour « Mon contenu » est en cours de déploiement et sera bientôt disponible pour tous. Elle n'est cependant pas encore disponible sur Android et iOS , mais le sera ultérieurement. Les applications mobiles bénéficient néanmoins d'une petite mise à jour : un raccourci vers NotebookLM .
