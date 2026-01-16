ChatGPT Translate est officiel, vous pouvez dÃ©jÃ  l'essayer : il est diffÃ©rent de Google Traduction.

PubliÃ© le: 16/01/2026 @ 14:47:34: Par Nic007 Dans "Programmation"
Le lancement de ChatGPT Translate ajoute une nouvelle dimension Ã la concurrence entre les services de traduction en ligne. La plateforme d' OpenAI propose une approche diffÃ©rente, axÃ©e sur le retraitement du texte et le contexte communicatif. L'arrivÃ©e de cet outil crÃ©e une comparaison directe avec Google Traduction , qui conserve toutefois une gamme de fonctions et une compatibilitÃ© plus Ã©tendues. ChatGPT Translate possÃ¨de une structure trÃ¨s similaire Ã celle de Google Traduction , avec deux zones dÃ©diÃ©es Ã la saisie et Ã la lecture de la traduction. Le systÃ¨me reconnaÃ®t automatiquement la langue et prend en charge plus de 50 langues . La plateforme permet la saisie de texte, et sur smartphone, la dictÃ©e vocale est Ã©galement possible. La version pour ordinateur se limite Ã la saisie au clavier. L'Ã©lÃ©ment le plus distinctif apparaÃ®t aprÃ¨s la traduction. La page propose des options rapides pour rÃ©organiser le texte traduit, le rendant plus fluide , plus formel , plus adaptÃ© Ã un public universitaire ou simplifiÃ© pour un enfant . En cliquant sur l'une de ces options, vous accÃ©dez directement Ã l'interface principale de ChatGPT , oÃ¹ le texte est rendu via une invite complÃ¨te et modifiable : l'ensemble du processus est donc conÃ§u pour prendre en compte le ton et le contexte, et non pas seulement la conversion d'une langue Ã une autre.
MalgrÃ© ses options de personnalisation plus poussÃ©es, ChatGPT Translate prÃ©sente encore plusieurs limitations structurelles. La page indique la possibilitÃ© de traduire des images tÃ©lÃ©chargÃ©es, mais il n'existe actuellement aucun moyen de les insÃ©rer dans la zone de texte. Ce service ne prend pas en charge les documents , les sites web , l'Ã©criture manuscrite ni les conversations en temps rÃ©el, domaines dans lesquels Google Traduction est performant depuis des annÃ©es. Le nombre de langues disponibles est Ã©galement infÃ©rieur Ã celui proposÃ© par Google. ParallÃ¨lement, Google a prÃ©sentÃ© une mise Ã jour basÃ©e sur Gemini , avec une meilleure gestion des expressions complexes comme les expressions idiomatiques et l'argot, ainsi qu'une version bÃªta pour la traduction vocale en temps rÃ©el via des Ã©couteurs. Le manque de fonctionnalitÃ©s est Ã©vident, mais l'approche plus contextuelle du projet d'OpenAI le distingue, sans pour autant le remplacer. Il sera intÃ©ressant de suivre son Ã©volution .
