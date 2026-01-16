L'iPhone 18 sera beaucoup plus cher cette année.

Apple a déjà augmenté les prix de la gamme iPhone 17, mais ceux qui ont préféré attendre la sortie de l'iPhone 18 plus tard cette année doivent se préparer à des dépenses supplémentaires. La hausse des prix de la mémoire DRAM et NAND entraînera une augmentation du coût des prochains fleurons de la firme de Cupertino. Cependant, selon des sources financières, cette augmentation touchera principalement les versions à plus grande capacité de mémoire, tandis que les configurations de base devraient conserver leur prix de l'année dernière. Le coût unitaire des processeurs A20 et A20 Pro d'Apple est estimé à environ 280 dollars, en raison de la transition de l'entreprise vers le procédé de gravure 2 nm N2 de TSMC cette année. Même les processeurs Apple ne suffiront pas à compenser la hausse des prix de la mémoire DRAM et NAND, elle-même causée par la crise actuelle du marché de la mémoire.
Par conséquent, Apple devrait proposer des versions plus onéreuses de l'iPhone 18. Si l'augmentation de prix de 50 à 100 dollars se confirme, les modèles d'entrée de gamme de l'iPhone 18 pourraient devenir les plus populaires de toute la gamme Apple, car leur prix ne devrait pas augmenter significativement. Autre avantage pour l'entreprise : l'augmentation de la capacité de stockage minimale à 256 Go pour la gamme iPhone 17, offrant ainsi aux utilisateurs une plus grande liberté pour installer des applications, des jeux et du contenu multimédia. En revanche, Apple augmentera tôt ou tard les prix des versions abordables de ses modèles phares, ce qui aura un impact considérable sur les consommateurs.
Par conséquent, Apple devrait proposer des versions plus onéreuses de l'iPhone 18. Si l'augmentation de prix de 50 à 100 dollars se confirme, les modèles d'entrée de gamme de l'iPhone 18 pourraient devenir les plus populaires de toute la gamme Apple, car leur prix ne devrait pas augmenter significativement. Autre avantage pour l'entreprise : l'augmentation de la capacité de stockage minimale à 256 Go pour la gamme iPhone 17, offrant ainsi aux utilisateurs une plus grande liberté pour installer des applications, des jeux et du contenu multimédia. En revanche, Apple augmentera tôt ou tard les prix des versions abordables de ses modèles phares, ce qui aura un impact considérable sur les consommateurs.
Plus d'actualités dans cette catégorie
12-01Siri fait peau neuve grâce à Google Gemini : le contrat d’un milliard de dollars est désormais une réalité.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité