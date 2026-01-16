Se connecter  
NVIDIA réduit sa production de cartes graphiques.
Publié le: 16/01/2026 @ 14:43:57: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielLes problèmes de marché n'affectent plus les modèles de cartes graphiques individuellement, mais bien l'ensemble de la série RTX 50, les livraisons ayant considérablement diminué. Si les rumeurs d'arrêt de la GeForce RTX 5070 Ti et d'autres cartes graphiques ne suffisaient pas, de nouvelles informations sont encore plus alarmantes. Un informateur réputé a rapporté que NVIDIA a réduit ses livraisons de GPU à ses partenaires d'environ 15 à 20 %. Cette baisse significative des volumes aura un impact direct sur les prix et la disponibilité des cartes graphiques dans les prochains jours. Les prix des GPU augmentent régulièrement depuis plusieurs semaines et la situation pourrait encore s'aggraver.

Selon une source interne, malgré la réduction de l'offre, NVIDIA continuera de livrer ses GPU avec des puces de mémoire vidéo. Il est possible que l'entreprise ait décidé de maintenir cette solution, malgré des informations contraires par le passé. Quoi qu'il en soit, l'arrêt de la distribution des puces de mémoire vidéo serait surprenant compte tenu de la forte diminution déjà constatée des GPU. De plus, NVIDIA aurait déjà suspendu les livraisons de la GeForce RTX 5070 Ti et de plusieurs autres cartes graphiques en raison d'une pénurie de DRAM, ce qui rend la pénurie de mémoire vidéo moins urgente. Autre mauvaise nouvelle : l'entreprise pourrait retarder le lancement de la série RTX 50 SUPER, voire l'annuler purement et simplement. C'est également décevant, mais d'un autre côté, aux prix actuels, ces nouvelles cartes graphiques auraient de toute façon été hors de prix, ce qui relativise la situation.
