L'iPhone 17e, le prochain iPhone "abordable", serait déjà entré en production

Apple devrait dévoiler son prochain smartphone abordable, l'iPhone 17e, dans les semaines à venir, et les rumeurs à son sujet s'intensifient. Par exemple, un informateur de Digital Chat Station a indiqué que l'iPhone 17e, dont la sortie est prévue au printemps 2026, conserverait un écran OLED LTPS de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de seulement 60 Hz, ce qui semble plutôt décevant. L'iPhone 17, quant à lui, est déjà équipé d'un écran ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant un défilement nettement plus fluide et une expérience visuelle améliorée. Par ailleurs, ce nouveau modèle économique d'Apple abandonnera enfin l'encoche obsolète au profit de la technologie Dynamic Island, unifiant ainsi le design de toute la gamme iPhone. L'iPhone 17e sera alimenté par le processeur A19, environ 5 à 10 % plus rapide que le processeur A18 de l'iPhone 16e. Il semblerait que l'iPhone 17e soit déjà entré en production de masse, comme annoncé précédemment. Cette phase devrait débuter juste après le CES 2026, début janvier. De plus, le smartphone sera équipé d'un modem série C1 (sans la puce N1), compatible avec la recharge sans fil magnétique, d'une caméra frontale de 12 mégapixels, de Face ID et d'une caméra arrière de 48 mégapixels. Apple devrait maintenir le prix de l'iPhone 17e à 599 $, soit le même que celui de l'iPhone 16e, mais pourrait le rendre plus attractif en augmentant la capacité de stockage de base à 256 Go. Cependant, cela paraît peu probable compte tenu de la conjoncture actuelle.
