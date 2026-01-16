Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
L'iPhone 17e, le prochain iPhone "abordable", serait déjà entré en production
Publié le: 16/01/2026 @ 14:42:02: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple devrait dévoiler son prochain smartphone abordable, l'iPhone 17e, dans les semaines à venir, et les rumeurs à son sujet s'intensifient. Par exemple, un informateur de Digital Chat Station a indiqué que l'iPhone 17e, dont la sortie est prévue au printemps 2026, conserverait un écran OLED LTPS de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de seulement 60 Hz, ce qui semble plutôt décevant. L'iPhone 17, quant à lui, est déjà équipé d'un écran ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant un défilement nettement plus fluide et une expérience visuelle améliorée. Par ailleurs, ce nouveau modèle économique d'Apple abandonnera enfin l'encoche obsolète au profit de la technologie Dynamic Island, unifiant ainsi le design de toute la gamme iPhone. L'iPhone 17e sera alimenté par le processeur A19, environ 5 à 10 % plus rapide que le processeur A18 de l'iPhone 16e. Il semblerait que l'iPhone 17e soit déjà entré en production de masse, comme annoncé précédemment. Cette phase devrait débuter juste après le CES 2026, début janvier. De plus, le smartphone sera équipé d'un modem série C1 (sans la puce N1), compatible avec la recharge sans fil magnétique, d'une caméra frontale de 12 mégapixels, de Face ID et d'une caméra arrière de 48 mégapixels. Apple devrait maintenir le prix de l'iPhone 17e à 599 $, soit le même que celui de l'iPhone 16e, mais pourrait le rendre plus attractif en augmentant la capacité de stockage de base à 256 Go. Cependant, cela paraît peu probable compte tenu de la conjoncture actuelle.
NVIDIA réduit sa production de cartes g... »« DeadCore Redux est disponible dès maint...
Plus d'actualités dans cette catégorie
16-01L'iPhone 18 sera beaucoup plus cher cette année.
14-01Apple dépose de moins en moins de brevets.
12-01Siri fait peau neuve grâce à Google Gemini : le contrat d’un milliard de dollars est désormais une réalité.
07-01Un iPhone avec un appareil photo de 200 MP ? Apple prépare une révolution.
05-01Des tests préliminaires du M5 Max sont apparus
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Google Google
Gemini met à jour et corrige vos problèmes : gestion de fichiers améliorée
Programmation Programmation
ChatGPT Translate est officiel, vous pouvez déjà l'essayer : il est différent de Google Traduction.
Apple Apple
L'iPhone 18 sera beaucoup plus cher cette année.
Matériel Matériel
NVIDIA réduit sa production de cartes graphiques.
Apple Apple
L'iPhone 17e, le prochain iPhone "abordable", serait déjà entré en production
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?