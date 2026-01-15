Se connecter  
DeadCore Redux est disponible dès maintenant sur Steam, un remaster du jeu de 2014
Publié le: 15/01/2026 @ 18:50:38: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux Vidéos5 Bits Games lance aujourd'hui DeadCore Redux sur PC via Steam , invitant les joueurs à relever les défis de la Tour dans un FPS-plateforme ultra-rapide axé sur la précision, l'inertie et la maîtrise. En remerciement aux joueurs ayant gravi la Tour pour la première fois, ceux qui possèdent DeadCore (2014) sur Steam bénéficieront automatiquement d'une réduction de fidélité de 40 % sur DeadCore Redux dès sa sortie. DeadCore Redux vous plonge dans une structure colossale suspendue dans le vide, où chaque saut, chaque tir et chaque dash vous rapproche d'un seul objectif : atteindre le sommet et briser le cycle. Après une chute sans fin à travers des tempêtes magnétiques, vous vous réveillez amnésique face à une tour gigantesque dans la brume. Chaque niveau transforme cette ascension en un labyrinthe complexe de plateformes mobiles, de pièges et d'entités patrouillantes qui récompensent les parcours audacieux et rapides, ainsi que les courses sans faute.

Au cœur de DeadCore Redux se trouve le SwitchGun, un outil polyvalent permettant d'activer ou de désactiver en temps réel les plateformes, les champs de gravité et les patrouilles. Chaque tir est synchronisé avec vos mouvements, vous permettant d'enchaîner les dashs, de débloquer des améliorations et de transformer les itinéraires sûrs en parcours ultra-rapides grâce à de nouveaux raccourcis et des zones secrètes. Le jeu vous pousse à maîtriser chaque niveau, à apprendre les itinéraires et à peaufiner votre timing jusqu'à obtenir des runs fluides. Les Sparks débloquent des niveaux bonus stimulants, les Logs révèlent l'histoire des explorateurs passés de la Tour et les morceaux de musique alimentent une playlist personnalisée pour le mode Speedrun. Un mode Speedrun dédié, avec des classements en ligne, des niveaux Sparks supplémentaires optimisés et un système de classement par paliers qui évalue vos performances, transforme l'ascension en un véritable terrain de jeu pour l'optimisation des itinéraires et la compétition.

