Microsoft a dÃ©mantelÃ© RedVDS, le service mondial de cybercriminalitÃ© qui gÃ©nÃ©rait plusieurs millions de dollars de revenus.

PubliÃ© le: 15/01/2026 @ 18:47:09: Par Nic007 Dans "SÃ©curitÃ©"
Microsoft a annoncÃ© avoir dÃ©mantelÃ© RedVDS , une plateforme mondiale d'abonnements dÃ©diÃ©e Ã la cybercriminalitÃ© et qui alimentait la fraude numÃ©rique Ã l'Ã©chelle internationale. Cette opÃ©ration reprÃ©sente l'une des plus importantes actions coordonnÃ©es jamais menÃ©es par l'entreprise contre l'infrastructure soutenant la fraude en ligne, combinant des efforts juridiques, techniques et d'enquÃªte dans plusieurs pays. RedVDS proposait aux cybercriminels un service clÃ© en main : pour seulement 24 dollars par mois, ils pouvaient obtenir des ordinateurs virtuels temporaires, souvent Ã©quipÃ©s de logiciels non autorisÃ©s, utilisÃ©s pour envoyer des arnaques par hameÃ§onnage, hÃ©berger des infrastructures frauduleuses et contourner les systÃ¨mes de sÃ©curitÃ©. Ce modÃ¨le a rendu les escroqueries peu coÃ»teuses, facilement dÃ©ployables et difficiles Ã attribuer, contribuant ainsi Ã lâ€™essor de la cybercriminalitÃ© moderne. D'aprÃ¨s les donnÃ©es de Microsoft , depuis mars 2025, les activitÃ©s liÃ©es Ã RedVDS ont gÃ©nÃ©rÃ© environ 40 millions de dollars de pertes dÃ©clarÃ©es aux Ã‰tats-Unis seulement. Ce chiffre ne reprÃ©sente qu'une fraction du prÃ©judice rÃ©el, car de nombreuses fraudes ne sont pas signalÃ©es. Parmi les cas documentÃ©s figurent des entreprises et des organisations ayant subi de lourdes pertes financiÃ¨res suite Ã des escroqueries aux faux ordres de virement (BEC), une technique qui consiste Ã intercepter des communications lÃ©gitimes pour dÃ©tourner des paiements et des virements bancaires. RedVDS a Ã©galement Ã©tÃ© largement utilisÃ© conjointement avec des outils d'intelligence artificielle, capables de rendre les escroqueries plus crÃ©dibles. Microsoft a observÃ© l'utilisation de courriels gÃ©nÃ©rÃ©s automatiquement, de contenus multimÃ©dias rÃ©alistes et, dans certains cas, de technologies de clonage vocal et de manipulation vidÃ©o pour usurper l'identitÃ© de personnes rÃ©elles. En un seul mois, plus de 2 600 machines virtuelles connectÃ©es Ã RedVDS ont envoyÃ© en moyenne un million de messages d'hameÃ§onnage par jour, augmentant considÃ©rablement la probabilitÃ© de rÃ©ussite de certaines attaques.
L'impact est mondial. Depuis septembre 2025, plus de 191 000 organisations dans le monde ont subi des accÃ¨s frauduleux ou des compromissions liÃ©es Ã cette infrastructure. Parmi les pays les plus touchÃ©s figurent les Ã‰tats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France et l'Inde. L'Italie compte Ã©galement parmi les pays affectÃ©s : entre septembre 2025 et janvier 2026, environ 2 480 comptes de messagerie clients Microsoft ont Ã©tÃ© compromis, plaÃ§ant le pays au dixiÃ¨me rang mondial en termes de nombre de comptes touchÃ©s, avec un impact particuliÃ¨rement important sur le secteur des biens de consommation. Le dÃ©mantÃ¨lement de RedVDS a Ã©tÃ© rendu possible grÃ¢ce Ã un effort conjoint qui a permis la saisie des principaux noms de domaine, la dÃ©sactivation de la plateforme et du portail client, ainsi que l'identification de l'infrastructure sous-jacente. Les dÃ©marches juridiques de Microsoft ont Ã©tÃ© appuyÃ©es par le travail des autoritÃ©s europÃ©ennes chargÃ©es de l'application de la loi, notamment en Allemagne, et par une coordination avec Europol, dans le but d'identifier les responsables et de perturber les rÃ©seaux de paiement associÃ©s. Cette opÃ©ration s'inscrit dans une stratÃ©gie plus vaste visant Ã cibler non seulement les criminels individuels, mais aussi les services qui permettent la cybercriminalitÃ© Ã grande Ã©chelle. Il s'agit de la 35e action civile menÃ©e par l'UnitÃ© de lutte contre la criminalitÃ© numÃ©rique contre les infrastructures criminelles, ce qui constitue une avancÃ©e significative dans la lutte contre la fraude numÃ©rique et dÃ©montre combien la coopÃ©ration internationale est dÃ©sormais essentielle pour faire face aux cybermenaces mondiales.
L'impact est mondial. Depuis septembre 2025, plus de 191 000 organisations dans le monde ont subi des accÃ¨s frauduleux ou des compromissions liÃ©es Ã cette infrastructure. Parmi les pays les plus touchÃ©s figurent les Ã‰tats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France et l'Inde. L'Italie compte Ã©galement parmi les pays affectÃ©s : entre septembre 2025 et janvier 2026, environ 2 480 comptes de messagerie clients Microsoft ont Ã©tÃ© compromis, plaÃ§ant le pays au dixiÃ¨me rang mondial en termes de nombre de comptes touchÃ©s, avec un impact particuliÃ¨rement important sur le secteur des biens de consommation. Le dÃ©mantÃ¨lement de RedVDS a Ã©tÃ© rendu possible grÃ¢ce Ã un effort conjoint qui a permis la saisie des principaux noms de domaine, la dÃ©sactivation de la plateforme et du portail client, ainsi que l'identification de l'infrastructure sous-jacente. Les dÃ©marches juridiques de Microsoft ont Ã©tÃ© appuyÃ©es par le travail des autoritÃ©s europÃ©ennes chargÃ©es de l'application de la loi, notamment en Allemagne, et par une coordination avec Europol, dans le but d'identifier les responsables et de perturber les rÃ©seaux de paiement associÃ©s. Cette opÃ©ration s'inscrit dans une stratÃ©gie plus vaste visant Ã cibler non seulement les criminels individuels, mais aussi les services qui permettent la cybercriminalitÃ© Ã grande Ã©chelle. Il s'agit de la 35e action civile menÃ©e par l'UnitÃ© de lutte contre la criminalitÃ© numÃ©rique contre les infrastructures criminelles, ce qui constitue une avancÃ©e significative dans la lutte contre la fraude numÃ©rique et dÃ©montre combien la coopÃ©ration internationale est dÃ©sormais essentielle pour faire face aux cybermenaces mondiales.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
03-12Le piratage massif de 120 000 camÃ©ras de sÃ©curitÃ© nous rappelle qu'on n'est jamais trop prudent.
27-11Des pirates informatiques contournent le chiffrement de WhatsApp et Signal. La menace est bien rÃ©elle. 1
18-11Des pirates informatiques s'attaquent aux systÃ¨mes de Logitech. Un vol de donnÃ©es de 1,8 To est confirmÃ©.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©