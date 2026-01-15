RIDE 6 présente son nouveau mode carrière, le jeu arrive dès le 9 février

Publié le: 15/01/2026 @ 17:27:17: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Milestone est fier de dévoiler le tout nouveau mode carrière de RIDE 6 , présenté aujourd'hui à travers une bande-annonce dynamique qui plonge les joueurs au cœur de la passion, de la liberté et de la camaraderie d'un festival de moto itinérant : le RIDE Fest . Le jeu sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (via Steam et l'Epic Games Store) le 12 février 2026 , avec un accès anticipé disponible dès le 9 février 2026. Le RIDE Fest remplace le format traditionnel des championnats par une approche plus ouverte, offrant aux motards virtuels une liberté sans précédent grâce à un système de progression horizontale par chapitres . Les fans peuvent choisir les épreuves auxquelles participer, des courses individuelles aux défis d'endurance, en passant par les championnats et les contre-la-montre, le tout organisé en zones thématiques selon des critères tels que la catégorie de moto, le constructeur, le type de circuit, les conditions météorologiques ou les champions légendaires.
Ce dernier point est l'une des plus grandes nouveautés de RIDE 6, puisque le jeu mettra en scène 10 légendes de la moto issues du monde réel . En tant que boss finaux de chapitres dédiés, des icônes telles que Troy Bayliss, Casey Stoner et James Toseland mettront les joueurs à l'épreuve dans leurs spécialités respectives. Par exemple, Niccolò Canepa, Peter Hickman et Ian Hutchinson testeront l'endurance et la précision, tandis que Tyler O'Hara, fort de son expérience inégalée en Baggers, fera de chaque tour une démonstration de puissance et de maîtrise. De son côté, la légende du street, Guy Martin, poussera les concurrents dans leurs retranchements sur route, tandis que Thomas Chareyre et Skyler Howes incarneront l'esprit brut du Motard et du Off-Road. Affronter ces légendes permettra de débloquer des récompenses exclusives , dont leurs motos et équipements emblématiques . Mais avant cela, les pilotes devront se forger une réputation au sein du festival en accumulant suffisamment de points de renommée tout au long de leur carrière. Ces points seront également essentiels pour débloquer de nouveaux événements, augmentant ainsi progressivement la difficulté de chaque chapitre.
