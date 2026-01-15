Test The Rogue Prince of Persia (Nintendo Switch 2) - Un portage rÃ©ussi sur la console hybride

Se connecter  
Test The Rogue Prince of Persia (Nintendo Switch 2) - Un portage rÃ©ussi sur la ...
PubliÃ© le: 15/01/2026 @ 16:27:45: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osThe Rogue Prince of Persia est un roguelike basÃ© sur la franchise du mÃªme nom, dÃ©veloppÃ© par Evil Empire et Ã©ditÃ© par Ubisoft. Dans ce jeu, notre prince prÃ©fÃ©rÃ© doit combattre l'armÃ©e des Huns qui tente de s'emparer de la Perse avec seulement son esprit, son habiletÃ©, sa sagesse et le petit avantage de remonter le temps s'il meurt grÃ¢ce au collier qu'il porte. Rien de bien compliquÃ©, n'est-ce pas ? Et pourtant, notre cher prince s'aventure dans un genre qui devient de plus en plus cÃ©lÃ¨bre et courant dans cette nouvelle Ã¨re, le parkour. Il y avait de quoi Ãªtre intriguÃ© et inquiet, car le potentiel que cela reprÃ©sentait Ã©tait presque Ã©gal au risque de finir en larmes. Avant de poursuivre, il faut rappeler que le jeu est restÃ© pratiquement un an et demi en AccÃ¨s AnticipÃ© sur PC et qu'il a de facto beaucoup Ã©voluÃ©. L'interface du roguelite est trÃ¨s lisible , surtout si vous Ãªtes dÃ©jÃ  familier avec le genre : la barre de vie se trouve en haut Ã  gauche, juste en dessous de la barre d'action pour l'utilisation de l'arme Ã  distance. En haut Ã  droite, on trouve les orbes violets et la monnaie du jeu . Heureusement, ces deux derniers sont trÃ¨s petits Ã  l'Ã©cran, ce qui est trÃ¨s pratique, compte tenu du gameplay frÃ©nÃ©tique de ce jeu . Ainsi, moins l'Ã©cran est encombrÃ©, mieux on comprend ce qui se passe. Le Prince possÃ¨de deux types d' armes : de corps Ã  corps et Ã  distance . La premiÃ¨re s'utilise en appuyant sur un bouton pour lancer des combos, tandis que l'arme Ã  distance a un nombre d'utilisations limitÃ©. De plus, il est possible d'utiliser le coup de pied pour frapper les ennemis ou dÃ©placer certains Ã©lÃ©ments sur la carte. Par exemple, il est possible d'utiliser le coup de pied pour dÃ©placer un rocher et infliger des dÃ©gÃ¢ts Ã  un ennemi, ou pour Ã©tourdir les boss. Quant aux armes Ã  distance, leurs utilisations se consomment et se rechargent simplement en frappant les ennemis. C'est donc une mÃ©thode trÃ¨s simple pour gagner.
