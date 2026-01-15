Spotify augmente à nouveau ses prix aux États-Unis et dans deux pays de l'UE : voici le nouveau prix de l'abonnement.

La dernière hausse de prix de Spotify Premium a de nouveau semé la panique chez les abonnés américains , la plateforme ayant confirmé une nouvelle augmentation qui entrera en vigueur dès le prochain renouvellement d'abonnement. Cette annonce, qui concernera également l'Estonie et la Lettonie , intervient quelques mois seulement après le précédent ajustement tarifaire, et il est fort probable qu'elle s'étende prochainement à d'autres marchés. Cette annonce concerne tous les principaux forfaits payants et confirme une tendance désormais constante, avec des augmentations qui ont considérablement modifié le coût du service au cours des dernières années. Bref, Spotify annonce une augmentation du prix de ses abonnements individuels aux États-Unis, passant de 11,99 $ à 12,99 $ . L' abonnement étudiant passe quant à lui de 5,99 $ à 6,99 $ . Les augmentations les plus importantes concernent toutefois les profils multi-utilisateurs. L' abonnement Duo passe de 16,99 $ à 18,99 $ , tandis que l' abonnement Famille passe de 19,99 $ à 21,99 $ .
Mais les prix les plus intéressants sont probablement ceux de Lettonie , puisqu'ils sont en euros. Les forfaits Individuel et Étudiant coûtent le même prix qu'en Belgique, tandis que les forfaits Duo et Famille coûtent respectivement 16,99 et 20,99 euros par mois. L'entreprise envoie un courriel informatif à ses abonnés, justifiant les augmentations de prix comme un moyen de garantir une expérience utilisateur de meilleure qualité et de soutenir les artistes présents sur la plateforme. Cette nouvelle augmentation s'inscrit dans une stratégie de mises à jour périodiques que le service avait anticipée d'ici mars 2026. La dernière intervention sur les tarifs américains remonte à juin 2024 , tandis que d'autres régions avaient connu des augmentations en août 2025 . Durant cette période, Spotify a introduit plusieurs fonctionnalités basées sur l'IA et a rendu disponible l'audio sans perte , deux changements qui font partie de la justification officielle de la nouvelle grille tarifaire.
