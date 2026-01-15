Les mises à jour de Windows 11 et Windows Server rendent une fonctionnalité essentielle inutilisable. Que des problèmes !

Microsoft a déployé les mises à jour de sécurité de janvier pour Windows 11 et Windows 10 dans le cadre du programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU). Ces correctifs étaient censés apporter des améliorations de stabilité et de sécurité, ainsi que de nombreuses fonctionnalités. Cependant, peu après leur installation, un nouveau problème a été signalé, affectant principalement les environnements professionnels utilisant l'infrastructure cloud de Microsoft. L'entreprise a confirmé l'existence de ce bogue dans le tableau de bord officiel Windows Release Health. Ce problème affecte certaines versions de Windows 11 et de Windows Server et se manifeste après l'installation de la mise à jour de janvier, KB5074109. Le problème signalé est dû à des invites d'authentification incorrectes lors de la tentative d'établissement de connexions Bureau à distance. Ces problèmes surviennent lors de la connexion aux services Windows 365 et Azure Virtual Desktop via des applications Windows. Les utilisateurs rencontrent des difficultés de connexion, les empêchant d'accéder à leurs espaces de travail hébergés dans le cloud. Microsoft n'a pas encore précisé l'étendue exacte du problème. L'annonce indique qu'il affecte certaines configurations système, et l'équipe Azure Virtual Desktop collabore avec l'équipe Windows Update pour effectuer un diagnostic.
En attendant la solution définitive, Microsoft recommande d'utiliser des méthodes alternatives pour se connecter aux bureaux distants. Vous pouvez notamment utiliser le client Bureau à distance Windows classique conçu pour Azure Virtual Desktop ou vous connecter via un navigateur web grâce au client web Windows disponible dans le service cloud de Microsoft. Ces solutions permettent de contourner le mécanisme d'authentification problématique des applications Windows, même si elles ne remplacent pas entièrement le scénario de travail standard de nombreuses organisations. La liste des plateformes concernées comprend Windows 11 versions 25H2 et 24H2, ainsi que Windows Server 2025, 2022 et 2019. Bien que Microsoft souligne que ce bogue affecte un groupe limité de clients, il s'agit principalement d'environnements d'entreprise qui utilisent intensivement le télétravail et les bureaux virtuels. D'autres doutes subsistent, notamment du fait que la mise à jour du Patch Tuesday de janvier pour Windows 11 incluait des correctifs relatifs à la connectivité RemoteApp dans les environnements Azure Virtual Desktop. L'apparition de nouveaux problèmes d'accès à distance laisse légitimement penser que ces correctifs ont peut-être, en corrigeant un problème, en en créant un autre.
