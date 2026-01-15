Android Auto en crise : l'Assistant ne comprend pas et Gemini rencontre des problèmes.

Ces dernières semaines ont mis en lumière la complexité croissante de la dépendance à l' Assistant Google au sein d'Android Auto . Le déploiement progressif de Gemini , annoncé par Google ces derniers mois , n'a pas encore résolu le problème et plonge de nombreux conducteurs dans une situation frustrante. Le retard pris dans le passage au nouvel assistant et la détérioration des fonctions de l'assistant créent des difficultés, notamment au volant, où la commande vocale est l'un des outils les plus utiles à disposition. Google a commencé le déploiement de Gemini sur Android Auto sur une période de plusieurs mois, mais sa disponibilité reste limitée. Certains utilisateurs l'ont déjà reçu et le décrivent comme un assistant plus interactif , capable de conversations plus approfondies que l'Assistant. L'utilisation quotidienne met cependant en évidence des limitations évidentes, car Gemini ne communique pas directement avec les applications Android Auto intégrées . Il arrive donc que vous lanciez une commande vocale et deviez ensuite terminer l'action via l'écran tactile, tandis que l'assistant continue de parler jusqu'à ce que vous l'interrompiez manuellement. Ces interactions défaillantes créent un fossé entre ce qui devrait être une aide à la conduite et un flux qui, au contraire, distrait et nécessite des interventions répétées.
Alors que le déploiement de Gemini progresse lentement, l'Assistant Google montre des signes de ralentissement croissants. Un fil de discussion sur r/AndroidAuto a rassemblé des témoignages d'utilisateurs qui reçoivent des réponses peu claires, même pour des commandes basiques. De nombreuses fonctionnalités sont totalement hors service, et ce déclin reflète une tendance déjà observée ces derniers mois sur d'autres appareils, des enceintes connectées aux intégrations pour smartphones. Google a publiquement reconnu ces limitations, mais la situation reste actuellement bloquée. En voiture, où l'alternative est de toucher l'écran ou de saisir son smartphone, ces dysfonctionnements ont un impact beaucoup plus important et peuvent augmenter le temps d'interaction avec les commandes, vous obligeant à quitter la route des yeux. L'importance d'un assistant vocal stable au volant reste un point central de l' expérience Android Auto . L'arrivée de Gemini promet de résoudre plusieurs problèmes critiques, mais son déploiement lent, associé à un Assistant de plus en plus peu fiable, laisse de nombreux utilisateurs dans une transition semée d'embûches. L’objectif est de trouver un équilibre entre fonctionnalité et sécurité, car sans un assistant vocal réactif et précis, le système tout entier perd une grande partie de son utilité.
