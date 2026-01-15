Android 17 fait peau neuve : voici comment fonctionnent les nouveaux panneaux

La nouvelle organisation des panneaux d' Android 17 est de nouveau sous les projecteurs grâce à une version divulguée, qui présente une interface remaniée et une approche plus flexible de la gestion des notifications et des paramètres rapides. Les images publiées par 9to5Google offrent un aperçu assez complet de la manière dont Google s'efforce d'affiner un système déjà bien connu, tout en introduisant des solutions visant à rendre l'accès aux commandes principales plus immédiat. La nouveauté la plus marquante est le menu Notifications et Paramètres rapides , qui propose deux modes distincts. Le premier permet de séparer les deux panneaux : un glissement depuis le coin supérieur droit ouvre les Paramètres rapides, tandis qu’un glissement depuis le coin gauche affiche les notifications. Le second conserve le comportement classique avec un panneau unique regroupant toutes les informations. En activant le mode séparé, la zone de notification conserve la liste habituelle, mais une grande horloge s'y ajoute en haut. La date et les icônes de la barre d'état apparaissent alors dans des éléments arrondis placés dans les coins. Un glissement depuis l'autre côté de l'écran vous amène à la feuille des paramètres rapides , qui comporte une petite horloge et deux lignes avec les informations de l'opérateur, l'édition des vignettes, les paramètres généraux et un bouton d'alimentation.
Un nouveau curseur de volume apparaît dans le panneau Réglages rapides , situé sous le curseur de luminosité. Un menu à trois points s'affiche à côté, permettant d'accéder à l'ensemble des commandes audio ; les panneaux principaux conservent leur interface précédente. Sur les appareils dotés de grands écrans, tels que les modèles pliables, le mode Combo est limité à l'écran extérieur, ne laissant que la séparation des panneaux comme seule option. De plus, le raccourci vers les données mobiles fait son retour dans les vignettes , avec une nouvelle icône, tandis que le Wi-Fi conserve son symbole habituel. Vous pouvez consulter tous ces changements dans la galerie ci-dessus.
