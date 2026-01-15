YouTube opère un changement qui irrite les utilisateurs

YouTube est une plateforme parfois impopulaire en raison de sa politique de contenu controversée et de ses nouvelles fonctionnalités superflues ou mal pensées. Pourtant, il n'en reste pas moins le site de vidéos le plus populaire, utilisé par la majorité des internautes. Malheureusement, Google leur a donné une raison supplémentaire de le détester. YouTube a souvent tenté des modifications d'interface peu concluantes, malgré quelques projets réussis. Cette fois-ci, une solution a été mise en place qui, bien qu'elle ne modifie pas fondamentalement le fonctionnement du site et puisse paraître insignifiante pour certains, a suscité la polémique. Un changement mineur d'interface est apparu dans l'application YouTube : l'apparence des icônes permettant de publier des commentaires sous les vidéos a été modifiée. Plus tôt cette semaine, les utilisateurs de Reddit ont remarqué un changement d'icône (une flèche) pour approuver les commentaires. Dans les jours qui ont suivi, cette nouvelle fonctionnalité est également apparue dans l'application YouTube sur Android. Le changement n'est pas encore disponible pour tous et semble être déployé progressivement.
La différence la plus notable est la couleur. L'ancienne flèche noire et blanche est désormais inscrite dans un cercle rouge distinct. L'apparence du bouton a également subi quelques modifications mineures, mais c'est le rouge intense qui attire le plus l'attention. Certains le trouvent même trop voyant. La couleur rouge est fortement associée à la marque YouTube depuis des années. Auparavant, l'abonnement aujourd'hui connu sous le nom de YouTube Premium s'appelait YouTube Red. Ces dernières années, la plateforme a également exploré différentes nuances de rouge, testant de nouveaux dégradés et variations de couleurs dans son interface. Le nouveau design du bouton n'est visible que pour certains utilisateurs de l'application YouTube sur Android. Aucune information n'a été communiquée quant à la date de déploiement général de cette fonctionnalité ni quant à son éventuelle disponibilité sur d'autres plateformes. Comme souvent avec les mises à jour de l'interface YouTube, cette nouveauté est déployée progressivement.
Quoi qu'il en soit, ce changement ne plaît pas à tout le monde. La question est de savoir si Google abandonnera cette fonctionnalité purement esthétique, ou s'il la conservera finalement malgré l'opposition des utilisateurs.
