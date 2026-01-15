Une tendance plutôt surprenante se dessine sur le marché chinois du matériel informatique. Les cartes mères compatibles avec la mémoire DDR3, auparavant considérées comme totalement obsolètes, connaissent un regain de popularité. La raison est simple : la forte hausse du prix des modules de RAM modernes pousse certains consommateurs à rechercher les alternatives les plus économiques pour assembler des ordinateurs simples. D'après les informations publiées sur le forum chinois Board Channels, les ventes de cartes mères compatibles DDR3 ont doublé, voire triplé, par rapport aux périodes précédentes. Les kits combinant ces cartes mères avec des processeurs Intel d'occasion de la 6e à la 9e génération se vendent également très bien. Pour de nombreux utilisateurs, ces configurations sont suffisantes pour les tâches quotidiennes peu exigeantes. Le retour aux anciennes normes s'explique principalement par la situation du marché de la RAM. Les prix de la DDR4 et de la DDR5 ont atteint des niveaux que certains clients ont du mal à accepter, notamment pour l'assemblage d'ordinateurs à petit budget. Dans ce contexte, la DDR3, malgré ses limitations évidentes, s'impose comme une solution permettant de réduire significativement le coût global du système.
Un autre facteur important est la grande disponibilité de mémoire DDR3 d'occasion à bas prix. Les plateformes d'enchères et les places de marché regorgent de modules provenant d'ordinateurs de bureau obsolètes. De plus, la fin du support de Windows 10 accélère le renouvellement du matériel informatique en entreprise, augmentant ainsi l'offre de composants anciens sur le marché secondaire. Bien sûr, le retour à la DDR3 est loin d'être une solution idéale et ne constitue qu'un palliatif, car les performances et la pérennité de ces plateformes sont fortement limitées. Cependant, pour les utilisateurs qui ont principalement besoin d'un ordinateur pour naviguer sur Internet, consulter leurs courriels ou effectuer des tâches bureautiques, une telle configuration peut s'avérer parfaitement suffisante. Compte tenu du prix élevé de la mémoire moderne, de nombreux consommateurs chinois ont apparemment trouvé ce compromis acceptable.
