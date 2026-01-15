Fraude aux cryptomonnaies en 2025 : l’IA entraîne des pertes record

L'année 2025 a été une année record pour les pertes liées à la fraude aux cryptomonnaies. Selon les données de Chainalysis, les criminels ont dérobé au moins 17 milliards de dollars durant cette période. Le développement de la fraude basée sur l'intelligence artificielle a été un facteur déterminant. Chainalysis indique que la fraude facilitée par l'IA a généré 4,5 fois plus de revenus que les méthodes de fraude traditionnelles. En 2025, le profit moyen d'une seule fraude utilisant l'IA s'élevait à 3,2 millions de dollars, contre 719 000 dollars pour les fraudes classiques. Des différences notables ont également été observées au niveau du chiffre d'affaires quotidien et du volume de transactions, ce dernier étant neuf fois supérieur grâce à l'IA. Le montant moyen des paiements effectués aux fraudeurs a augmenté de 253 % en un an. Il était de 782 $ en 2024 et de 2 764 $ en 2025. La valeur totale des fonds enregistrés directement sur les blockchains a dépassé 14 milliards de dollars, soit une hausse de 34 % par rapport à 2024. Chainalysis indique cependant que le chiffre final pour 2025 dépassera probablement les 17 milliards de dollars une fois les délais de déclaration pris en compte. La plus forte augmentation concerne les fraudes par usurpation d'identité. En 2025, le nombre de fraudes a augmenté de 1 400 % par rapport à l'année précédente. Le montant moyen obtenu frauduleusement par cas a augmenté de plus de 600 %.
Une grande partie de cette catégorie consistait en des escroqueries usurpant l'identité d'institutions publiques. Chainalysis cite, par exemple, de faux messages liés au système de péage E-ZPass aux États-Unis, qui ont généré environ un milliard de dollars de revenus pour les fraudeurs en trois ans. Les conclusions de Chainalysis concordent avec les rapports d'autres agences. Le FBI a récemment alerté sur la recrudescence des fraudes aux cryptomonnaies aux États-Unis, les Américains ayant perdu 333 millions de dollars rien qu'en 2025. Cette même année a également été marquée par la plus importante saisie de cryptomonnaies de l'histoire : le département de la Justice américain a saisi 15 milliards de dollars de bitcoins auprès d'un fraudeur basé au Cambodge. Selon le rapport, le rôle croissant de l'intelligence artificielle et les difficultés à suivre les transactions en cryptomonnaies signifient que le problème de la fraude ne fera que s'intensifier.
