Le titre Megadrive emblÃ©matique Ecco the Dolphin va revenir

PubliÃ© le: 14/01/2026 @ 18:48:36: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
A&R Atelier a annoncÃ© aujourd'hui le lancement officiel du dÃ©veloppement d'Ecco the Dolphin. Sorti initialement en 1992, Ecco the Dolphin avait rencontrÃ© un succÃ¨s critique et commercial retentissant dÃ¨s sa sortie. Â« Ce projet est en gestation depuis des annÃ©es et nous sommes ravis de faire revenir Ecco Â», a dÃ©clarÃ© Ed Annunziata, directeur crÃ©atif d'A&R Atelier. Â« Ecco a toujours Ã©tÃ© bien plus qu'un simple jeu mettant en scÃ¨ne un dauphin : il est un trait d'union entre les mondes. Â»Si les dÃ©tails restent confidentiels, A&R Atelier est heureux de partager que plusieurs nouveaux produits et jeux Ecco the Dolphin sont actuellement en dÃ©veloppement. Les informations concernant ces projets et partenariats Ã venir seront annoncÃ©es sur EccoTheDolphin.com au fur et Ã mesure de leur dÃ©veloppement. Par ailleurs, A&R Atelier a lancÃ© le serveur Discord officiel d'Ecco the Dolphin, oÃ¹ les fans et les nouveaux venus peuvent Ã©changer avec les dÃ©veloppeurs et rejoindre la communautÃ© dÃ©diÃ©e Ã Ecco. La communautÃ© recevra des mises Ã jour exclusives, du contenu inÃ©dit et des aperÃ§us en avant-premiÃ¨re des nouveautÃ©s Ã venir. Pour rejoindre la communautÃ© et recevoir les derniÃ¨res actualitÃ©s et mises Ã jour concernant Ecco the Dolphin, rendez-vous sur EccoTheDolphin.com .
