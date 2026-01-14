Les Ã‰tats-Unis menacent le Royaume-Uni d'une interdiction de visa pour avoir tentÃ© de bloquer X

Le gouvernement britannique tente de restreindre le fonctionnement de la plateforme X dans le pays, Ã cause de Grok, l'assistant IA d'Elon Musk, qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Cependant, le problÃ¨me de sÃ©curitÃ© en ligne a rapidement dÃ©gÃ©nÃ©rÃ© en conflit diplomatique, les Ã‰tats-Unis menaÃ§ant publiquement de reprÃ©sailles possibles contre les ministres et les autoritÃ©s de rÃ©gulation britanniques. Des mesures ont mÃªme Ã©tÃ© prises, notamment une interdiction de voyager au Royaume-Uni, Ã l'encontre des personnes impliquÃ©es dans le blocage potentiel de X. Des sources au sein de l'administration amÃ©ricaine ont indiquÃ© que Washington envisageait une riposte ferme si le gouvernement de Keir Starmer dÃ©cidait de bloquer la plateforme amÃ©ricaine. Un haut responsable a admis que les Ã‰tats-Unis considÃ©reraient de telles mesures comme une atteinte directe Ã la libertÃ© d'expression et aux intÃ©rÃªts des entreprises technologiques amÃ©ricaines. Dans ce contexte, des annonces ont Ã©tÃ© faites concernant une escalade des tensions bilatÃ©rales.
Au cÅ“ur du conflit se trouve une nouvelle loi britannique criminalisant la crÃ©ation d'images Ã caractÃ¨re sexuel non dÃ©sirÃ©es gÃ©nÃ©rÃ©es par intelligence artificielle. La secrÃ©taire d'Ã‰tat aux Technologies, Liz Kendall, a annoncÃ© que ce domaine serait officiellement prioritaire dans le cadre de la loi sur la sÃ©curitÃ© sur Internet. La rÃ©glementation exigera des plateformes numÃ©riques qu'elles dÃ©montrent qu'elles limitent activement la diffusion de contenus pornographiques synthÃ©tiques. L'Ofcom jouera un rÃ´le essentiel dans l'application de la nouvelle rÃ©glementation. L'autoritÃ© de rÃ©gulation s'est vue octroyer des pouvoirs supplÃ©mentaires pour enquÃªter sur les services non conformes Ã la loi et en suspendre l'accÃ¨s. La semaine derniÃ¨re, l'Ofcom a demandÃ© Ã X de fournir des documents relatifs Ã ses mesures de sÃ©curitÃ©. Si ces mesures s'avÃ¨rent non conformes, la plateforme pourrait Ãªtre interdite au Royaume-Uni.
Ces perspectives ont suscitÃ© l'inquiÃ©tude Ã Washington. Les autoritÃ©s amÃ©ricaines perÃ§oivent les mesures prises par Londres comme une tentative de censure de l'entreprise amÃ©ricaine sous couvert de protection des utilisateurs. Une source au sein du DÃ©partement d'Ã‰tat a ouvertement Ã©voquÃ© le risque d'une interdiction de voyager pour les fonctionnaires britanniques si le blocus Ã©tait mis en Å“uvre. Sarah Rogers, sous-secrÃ©taire d'Ã‰tat Ã la diplomatie publique sous l'administration Trump, a rÃ©agi. Dans une dÃ©claration Ã GB News, elle a soulignÃ© que Â« toutes les options sont envisagÃ©es Â» pour dÃ©fendre la libertÃ© d'expression. Elle a comparÃ© une Ã©ventuelle interdiction de X au Royaume-Uni aux mesures prises par la Russie, l'Iran et le Venezuela, faisant remarquer que les sociÃ©tÃ©s libres ne recourent pas Ã de telles mesures. Rogers a accusÃ© le gouvernement Starmer d'instrumentaliser le discours sur la sÃ©curitÃ© en ligne Ã des fins politiques. Selon elle, il s'agit de faÃ§onner l'espace public et de museler les opinions dÃ©favorables au gouvernement. Dans un tweet ultÃ©rieur, elle a qualifiÃ© la proposition du gouvernement britannique d'Â« interdiction Ã la russe Â» et a annoncÃ© la volontÃ© des Ã‰tats-Unis de soutenir un accÃ¨s libre et sans censure Ã Internet.
Washington a dÃ©jÃ rÃ©voquÃ© les visas de ressortissants britanniques et europÃ©ens liÃ©s Ã des organisations de modÃ©ration de contenus en ligne. Parmi eux figuraient des militants associÃ©s au Centre de lutte contre la haine numÃ©rique et Ã l'Indice mondial de la dÃ©sinformation, deux organisations proches du Parti travailliste. Cette dÃ©cision a renforcÃ© l'impression que l'administration amÃ©ricaine intÃ¨gre cette problÃ©matique Ã une stratÃ©gie technologique plus globale. Le conflit commence Ã©galement Ã affecter les relations Ã©conomiques. Le mois dernier, les Ã‰tats-Unis ont suspendu un accord de coopÃ©ration sur la Â« prospÃ©ritÃ© technologique Â», invoquant la lÃ©gislation britannique sur la censure en ligne. Des membres rÃ©publicains du CongrÃ¨s se sont joints aux critiques, annonÃ§ant des mesures visant non seulement le gouvernement de Starmer, mais le Royaume-Uni dans son ensemble.
