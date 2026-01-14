Se connecter  
NVIDIA mise sur les cartes graphiques dotÃ©es de 8 Go de mÃ©moire.
PubliÃ© le: 14/01/2026 @ 16:12:23:
MatÃ©rielCertaines des cartes graphiques les plus critiquÃ©es pourraient bientÃ´t voir leur part de marchÃ© augmenter significativement. Selon un rapport, NVIDIA prÃ©voit d'accroÃ®tre les livraisons de cartes graphiques RTX 50 dotÃ©es de 8 Go de mÃ©moire. Alors qu'il semblait auparavant que l'industrie rÃ©gressait en promouvant les plateformes DDR4 pour les systÃ¨mes de jeu, la situation est aujourd'hui encore plus rÃ©vÃ©latrice. Il semble que les rayons des magasins seront Ã  nouveau remplis de cartes graphiques de 8 Go, rendant les configurations de jeu performantes et sans compromis de plus en plus rares. Selon Board Channels, NVIDIA entend augmenter les livraisons des GeForce RTX 5060 et RTX 5060 Ti avec 8 Go de mÃ©moire vidÃ©o, car une pÃ©nurie de VRAM empÃªche un approvisionnement stable des modÃ¨les 16 Go. Par consÃ©quent, une nouvelle stratÃ©gie d'approvisionnement est en cours d'Ã©laboration pour la sÃ©rie RTX 50, qui privilÃ©giera les ventes de versions 8 Go, tandis que la disponibilitÃ© des RTX 5060 Ti et RTX 5070 Ti (16 Go) sur le marchÃ© sera considÃ©rablement rÃ©duite.

La RTX 5060 8 Go devrait reprÃ©senter la plus grande part des livraisons, tandis que la RTX 5060 Ti 8 Go sera produite en bien plus grande quantitÃ© que la version 16 Go. On ignore encore quand cette stratÃ©gie entrera en vigueur, mais certaines rÃ©gions constatent dÃ©jÃ  des hausses de prix pour les cartes graphiques. Des rapports prÃ©cÃ©dents laissaient prÃ©sager une augmentation significative des prix des solutions AMD et NVIDIA ce trimestre, et un nouveau rapport indique que ces hausses se poursuivront au deuxiÃ¨me trimestre. C'est une trÃ¨s mauvaise nouvelle pour les joueurs, car les cartes graphiques 8 Go sont encore peu nombreuses.
